Po razlitju epoksija so molčali

V begunjskem Elanu je 26. septembra ob 13.13 prišlo do izlitja nevarne snovi v jaške. Gasilci so iz jaškov slednjič izčrpali uradno 800 litrov, neuradno pa več kot 1000 litrov izteklega trdilca epoksi smole. V Elanu trdijo, da gre za manjši incident, krajane in civilno iniciativo pa medtem še kako skrbi obravnava tovrstnih nesreč, ki so se oziroma se še bodo zgodile. Zanimajo jih tudi posledice za lokalno prebivalstvo in okolje. V spomin se jim je namreč v hipu prikradel dogodek izpred 20 let. Tudi takrat se je izlila epoksi smola (premazno sredstvo za plovila). Nastala je tudi precejšnja gmo...