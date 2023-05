Po pol stoletja pod Gorjanci znova brivnica (FOTO)

Ženske gremo rade k frizerju ali h kozmetičarki, si vzamemo čas zase in za svoj videz, a urejenosti si želijo tudi moški. Seveda se pri lepšanju zunanjosti počutijo bolje v prijetnem okolju, namenjenem le njim, zato ni čudno, da v zahodnem svetu brivnice doživljajo pravi bum, v arabskih državah oziroma južneje od nas pa so tako in tako nekaj vsakdanjega. No, zdaj imajo brivnico tudi v podgorjanski občini, v Šentjerneju, kjer je nekdaj že bila, a je vrata zaprla pred pol stoletja. Pred kratkim je po zaslugi podjetne kozmetičarke in maserke Romane Antončič znova odprla vrata, in to le lučaj od prostorov, kjer je brivnica domovala nekdaj, še v stari Jugoslaviji, med vojno in po njej.

Zdaj lahko v stavbo sočasno prideta oba, mož in žena: ona zavije levo, on pa desno.

Romana se je sprva kalila v Čateških in Šmarjeških Toplicah, pred 15 leti pa je šla na samostojno podjetniško pot, odprla je kozmetični salon. Ko je v eni najstarejših stavb v kraju, kjer je bil še nedavno priljubljen lokal Pri upokojencih, gostilna zaprla vrata, sta prostore vzela v najem zakonca Antončič, Slavko in Romana.

Pritličje sta povsem obnovila, svoje kotičke pa so dobile različne dejavnosti, poleg masažnega in kozmetičnega salona je zdaj tu še brivnica. Tako lahko zdaj v stavbo prideta oba: mož in žena, žena zavije levo, mož pa desno, in se kakšno uro razvajata in oddahneta drug od drugega.

15 let je že na samostojni poti.

»V kozmetičnem salonu si lahko privoščite več deset različnih storitev: lepotičenje, masažo, presoterapijo, shujševalne programe, elektrostimulacije, nego obraza, medicinsko pedikuro in manikiro ter seveda lakiranje nohtov, v brivnici pa bodo možje deležni svetovanja o negi las in brade z različnimi balzami, olji in šamponi, seveda pa jim bomo po željah uredili brado, brke, obrvi in seveda frizuro,« pravi Romana, ki je poskrbela tudi za posebno urejen ambient, delno v retro slogu, celo s fotografijami nekdanjega daleč naokoli znanega šentjernejskega brivca Ignaca Župana, ki so mu rekli Rolihov Nace. Delal je celo med drugo svetovno vojno, k njemu pa so zahajali tako partizani kot sovražna vojska. Po njegovi smrti v 70. letih dejavnosti ni nadaljeval nihče, odpirali so se le frizerski saloni.

Težko našla brivca

Pravijo, da mora brivnica živeti in dihati z moško dušo, od brivca pa se zahtevajo dodatna frizerska in brivska znanja ter občutek za želje strank. In prav pri iskanju brivca se je v Šentjerneju zataknilo, saj takšnega kadra ni ravno na pretek. Po večmesečnem iskanju je naključje hotelo, da sta se Romana in Slavko srečala z mladim nadobudnim in obetavnim frizerjem ter brivcem Lanom Kerinom iz Velikega Mraševega. Po končani srednji frizerski šoli v Sevnici se je specializiral za brivca in opravil tečaj na Brivski akademiji v Ljubljani ter si nabral že kar precej izkušenj, tako da se veseli novih izzivov.

To je Rolihov Nace, šentjernejski brivec, ki je bril partizane in njihove sovražnike.

Ker je obuditev brivnice po pol stoletja za kraj velik dogodek, je bilo odprtje slavnostno, začinjeno z dobro hrano in pijačo, za kar so poskrbeli v domači Pivnici Liga. Posebna poslastica pa je bil glasbeni program, saj so Antončičevi in njihovi sorodniki ne le odlični športniki, ampak tudi izvrstni glasbeniki. Med drugimi je vse navdušila in s svojim prodornim glasom presenetila najmlajša desetletna Elen Antončič, hčerka Romane in Slavka. Potem je zapel in zaigral tudi Slavko, in sicer s skupino (Stari) Objem. Objemovci so poslušalce začeli razveseljevati pred štirimi desetletji in več, naj omenimo le nekaj njihovih skladb: Češnjev cvet, Marjetka, Stari mlin, Ptice, vrnite se … Zdaj so se znova zbrali, in sicer Slavko Antončič, Lojze Padaršič in Franci Vovko, namesto Franca Strojina pa je vskočil njegov sin Matej. Zaigrali so nekaj znanih, hkrati pa je bil nastop priložnost za ponovno uvajanje v igranje pred občinstvom.

V Šentjerneju so namreč zadnje čase precej nostalgični in konec maja se tu obeta velik koncert glasbenih skupin, ki so uspešno delovale pred desetletji (Decibeli, Mladi val, Objem …), zdaj fantje že pridno vadijo in v en glas ugotavljajo, da so po videzu resda malce starejši, a energija ostaja ista, če ne še boljša.

Elen Antončič je presenetila s prodornim glasom.

(Stari) Objem že trenira za nastop skupin, ki so delovale pred desetletji.

Za pogostitev so poskrbeli v Pivnici Liga.

Množica na odprtju

Ekipa za moško in žensko razvajanje

Romana in Slavko Antončič sta komaj našla brivca.

Lično urejen salon za moške