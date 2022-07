Družina Pihlar iz Mote pri Ljutomeru je verna, zakonca Tanja in Sandi, tudi člana skupine Luč, sta skupaj z otroki velikokrat romala v Medžugorje, od koder sta domov prinesla kip Marije. Odločila sta se, da bosta na domačem dvorišču zgradila novo kapelico, za kar sta dobila dovoljenje murskosoboške škofije in župnije Ljutomer. 2 meseca in pol pred rokom se je rodil. Večinoma so jo zgradili sami. Postavila sta jo v zahvalo za rojstvo sina Dominika in hčerke Anemarije. Še posebno Dominika, ki se je rodil dva meseca in pol pred rokom, tehtal je dober kilogram. Njegovo življenje je bilo ogrož...