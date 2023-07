Po nevihtah in toči drugi vročinski val

Prihaja, vpijejo meteorologi, že ta konec tedna bo zelo vroč, prihodnji teden pa lahko postreže tudi s temperaturo okoli 35 stopinj Celzija.

Povzemimo, kaj napovedujejo vremenoslovci. Današnji dan bo po večini oblačen, nastajale bodo krajevne padavine, ki bodo pogostejše na zahodu in severu Slovenije. Jutri bo sončno, nevihte bodo redke. Konec tedna se bo k nam širilo območje visokega zračnega tlaka z zelo toplim afriškim zrakom, že v soboto bo okoli 30 stopinj, prihodnji teden pa bo že peklensko vroče. Ameriški mediji so postregli še z zanimivim podatkom: čeprav se nam ta ponedeljek ni zdel nič posebnega, je bil kljub temu rekorden, saj se je 3. julij zapisal v zgodovino planeta Zemlja kot najtoplejši dan. Povprečna globalna temperatura je namreč znašala 17,01 stopinje Celzija in tako presegla 16,92 stopinje, temperaturo, ki smo jo dosegli 24. julija in 14. avgusta 2016. Julij naj bi bil celo najtoplejši mesec v zadnjih 120.000 letih.

»V najbolj skrajnem primeru bi se lahko globalna temperatura dvignila za 5 stopinj, v Sloveniji pa za 7,5,« ocenjuje klimatologinja. FOTO: Jože Suhadolnik

Kaplja čez rob

»Kar se tiče celotnega julija, strokovnjaki predvidevajo, da bo to najtoplejši mesec zato, ker se pojavlja topla morska voda na Tihem oceanu, ki ji rečemo El Niño, pri računanju skupne globalne temperature pa imajo oceani zelo veliko vlogo, saj je 70 odstotkov vode na planetu. K visokim temperaturam tako ne bo prispeval le človekov vpliv na okolje, ampak bo k segrevanju dodala še narava sama z El Niñom, ki bo prilil zadnjo kapljo čez rob,« pestro vremensko dogajanje komentira klimatologinja Lučka Kajfež Bogataj. Obširnejši pogovor z njo lahko preberete na slovenskenovice.si. »Gre mogoče bolj kot ne za zadnje opozorilo, da je zadnji čas, da bi te vplive lahko vsaj malo omilili. Seveda pod pogojem, da bi vsi drugače ravnali in živeli. S tem ko je človek toliko posegel v podnebni sistem, ni samo spremenil ozračja, ampak je spremenil tudi kopno, zgradil mesta, asfaltiral površine.«

Kot pravi, v Sloveniji vreme opazujemo po obdobjih za 30 let in v tem času so se temperature dvignile za 1,5 stopinje: »Če Slovenijo primerjamo z globalnimi številkami, se ta ogreva hitreje, glede na lego, ki jo imamo. Dolgoročno gledano pa po pesimističnih scenarijih, ki jih imamo tam nekje do konca stoletja, to se pravi recimo do leta 2080, bi se v najbolj skrajnem primeru globalna temperatura dvignila za pet stopinj, v Sloveniji pa za 7,5.«

Kratkoročno se lahko vsaj malce tolažimo, da El Niñov vpliv v Sloveniji ne bo izrazit. Po ocenah strokovnjakinje bodo na udaru predvsem Kalifornija, Avstralija, obale Čila, Indonezija, povsod pa gre pričakovati ekstremne vremenske pojave. »Za naslednjih tisoč let lahko absolutno trdimo, da nas čaka bistveno toplejša prihodnost. Dejansko je prepozno, da bi šli po drugačni poti, saj smo naredili že dovolj škode,« sklene Kajfež Bogatajeva, zdravstveni strokovnjaki pa znova opozarjajo na preventivne ukrepe ob visokih poletnih temperaturah.

V najbolj vročem času dneva se izogibajmo izhodom in napornim dejavnostim na prostem, poudarjajo pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Zadržujmo se v senci, nikogar ne puščajmo v parkiranem vozilu. V domu zadržujmo nočni hladen zrak, toplotno obremenitev čez dan zmanjšajmo s spuščanjem rolet in senčili, izklopimo čim več električnih naprav. Nosimo lahka in ohlapna oblačila, redno pijmo vodo, izogibajmo se sladkim, alkoholnim in kofeinskim pijačam. Dosledno upoštevajmo zdravniške napotke in predpisane odmerke zdravil, posebno pozornost namenimo ranljivim skupinam, kot so otroci, starejši, kronični bolniki, nosečnice in tisti, ki nimajo zavetja varnega doma.