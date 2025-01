Po Janši znorel še Jelinčič: »Bodo migrantom jedilnike obogatili s kaviarjem, jastogi in šampanjcem?«

Pred časom smo poročali, da se je prvak SDS obregnil ob porabo sredstev, ki jih dobi urad vlade za oskrbo in integracijo migrantov. Janeza Janšo je zmotilo, da je vlada za ta urad lani namenila »neverjetnih 50 milijonov evrov«.

»Bodo migrantom jedilnike obogatili s kaviarjem, jastogi in šampanjcem?«

No, zdaj pa so spet enkrat migranti zmotili tudi Zmaga Jelinčiča Plemenitega. Tako se je prvak SNS na omrežju X ujezil: »Letos je vlada povečala proračun za migrante za skoraj 10-krat več kot pred dvema letoma. Kakor kaže, že vedo, koliko jih bomo dobili nazaj, ali pa jim bodo jedilnike obogatili s kaviarjem, jastogi in šampanjcem. Se ne bi čudil.«