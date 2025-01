Janša skočil v zrak, milijoni, ki gredo zanje, so ga res razbesneli

Na Uradu vlade za oskrbo in integracijo migrantov spremljajo dnevne, mesečne in letne podatke o posameznikih, ki so pridobili status mednarodne zaščite. Prosilci za mednarodno zaščito so osebe, ki so državljani tretje države ali osebe brez državljanstva in ki so v Republiki Sloveniji podali prošnjo za mednarodno zaščito. Zagotavljajo jim materialno oskrbo in izvajajo psihosocialno oskrbo, preko katere jim pomagajo tudi pri uresničevanju njihovih pravic in dolžnosti v Republiki Sloveniji.

In vladni urad za oskrbo in integracijo migrantov gre očitno zelo v nos šefu opozicije. Tako je Janez Janša na omrežju X besno zarenčal:»Denar pa gre - namesto za naše rojake, ki so deletletja plačevali davke, - za ilegalne migrante, ki jih uvažajo golobisti. Leta 2023 že neverjetnih 50 mio€!!!«

Azilni dom Vič: spet proste kapacitete

V azilnem domu Vič imajo po poletnem porastu števila prosilcev za azil in zaščito spet proste kapacitete.

Od 710 mest je trenutno zasedenih 450, je za STA povedala direktorica urada za oskrbo in integracijo migrantov Katarina Štrukelj. Kljub povečanemu številu prosilcev v poletnih mesecih azilnih namestitev ob slovenski meji niso aktivirali. Število prosilcev za azil se je v zimskem času zaradi vremenskih razmer pričakovano umirilo. V izpostavi na Kotnikovi ulici v Ljubljani, kjer so nastanjeni prosilci za stalno prebivališče v Sloveniji, je trenutno zasedenih 81 od 90 mest, v izpostavi v Logatcu pa 101 od 450 mest.