Po hribu so se dričali že leta pred Tino Maze (FOTO)

Na prvem smučišču Črnjanke Tine Maze, ki je Sloveniji zapustila velikansko smučarsko dediščino, svetu pa zavidljive dosežke v ženskem vrhunskem športu na snegu, se je minulo nedeljo zbrala druščina ljubiteljev smučanja po starem. Svoje so dodali domačini, tako je bilo kmalu začutiti odličen dogodek, v katerem so čas zavrteli nazaj.

Ob velikem vseslovenskem druženju, ki so se ga spomnili Veseli Savinjčani iz Mozirja in organizacijo namenili znameniti »zlati Črni«, so po besedah domače županje Romane Lesjak tudi tik pred ustanovitvijo kluba ali društva ljubiteljev stare zimske idile. O imenu bodo še dobro razmislili, prva dva člana poleg županje pa sta se tokrat pomerila na starih smučeh.

Čudovito vreme je v Črno prineslo čudovito vzdušje. Člani iz kar osmih slovenskih društev in klubov starodobnih smučarjev so se srečali v središču kraja, kjer so domačini pripravili kratko sprejemno prireditev, prigrizek dobrodošlice in tople napitke.

Črnjanski harmonikarji so potegnili mehe, da je takoj zavladalo prijetno vzdušje ob prvem srečanju smučarjev s starimi škijami, palicami, okovji, pležuhi ter nekdanjimi modeli smučarske oblačilne kulture.

Dva moderna in dva oldtajmerja

Videti je bilo različne stile oblačenja, že kar modne severnjaške in avstrijske kroje, starega avstro-ogrskega stražarja na škajtnah, gorenjskega gorskega smučarja z vodilnim drogom, novaške lok smučke in smučarke v oblačilih z nekdanje povojne Notranjske, stilsko opremljene smučarke in smučarje izpod Menine s prepoznavno štrikerijo iz ovčje volne, celo slovenskogoriške modele ibarokov in klobukov s pumparicami in ledrastimi gojzaricami. Pa zelo različne smučarske vezi kandahar, napenjalne patentarice, zaponke na kljun in drugo.

Razstava na pločniku

Znamenitih pležuhov iz Selnice ni bilo, so se pa z raznimi novejšimi na roke izdelanimi replikami podili domačini, celo vsa navdušena Romana Lesjak ter članice in člani Kulturnice iz Gaberk izpod Graške Gore. V dolgem sprevodu skozi Črno smo kar na pločniku opazili razstavo modelov smuči skozi čas, med njimi tudi kakšen model večkrat zlate domačinke Tine Maze, nato nekaj starodobnih vozil domačinov, ki so se bleščali v soju dopoldanskega sonca. Viže so odmevale po trgu in vse do vznožja smučarske vzpenjače.

Na odlično pripravljeni progi za veleslalom in mali smučarski skakalnici nad brunarico Dolina-Kogeljnik so s pomočjo članov domačega smučarskega kluba izvedli dve tekmi: za pokal Slovenskogoriških starodobnih smučarjev iz ŠD Juršinci in 14. tekmovalno vseslovensko srečanje. Veseli Savinjčani (ti so tokrat prvič iskali sneg nekaj dlje od domačega smučišča Golte) so prenesli svoje izkušnje Črnjanom ter morda zanetili ustanovitev novega kluba smučarije po starem.

Veliko pozornosti je požel kralj Matjaž, ki se je posebno za ta dogodek spustil iz svoje skalne graščine v Peci.

V obeh tekmah se je pomerilo po 53 udeležencev, tudi nekaj mladink in mladincev, na koncu pa še deseterica specialistov za smučarske skoke na že malo odjuženem zaletišču. Tako skoki na repliki Planice niso bili primerljivo dolgi, zabave za gledalce pa ob čakanju na vetrno izravnavo zares ni manjkalo.

Veliko pozornosti je bil deležen kralj Matjaž, ki se je posebno za ta dogodek spustil iz svoje skalne graščine v Peci. Najraje je pogled namenil tistim smučarkam, ki so razkazovale poštirkane in izvezene pumparice pod dolgimi krili. S pravimi dedci v klobukih je z omembo kakšnega zlatnika za plačilo njegovi gnadi pristopil za zgodovinsko sliko in spoštljiv odnos do prvih smučarjev, ki so ob snežnih zimah prvi prišli s severa Evrope in v predvojnem času vse do osrčja naše dežele Kranjske ter Koroške.

Kralj Matjaž je izjavil, da je ustanovitev novega kluba starodobnih škijarjev več kot dolžnost in da se njegovo visokost omenja v uradnem poimenovanju. »Že, že, Tina Maze, naša Tina, a veliko prej smo tod sankali in gazili s krpljami v visokem snegu, pležuhali in postavljali bele gradove prav mi iz dežele Karantanije!« Vse tekme so bile izjemno zanimive, s kar nekaj padci zaradi pasti na progi in ledenih plošč pod snežnim poprhom.

Nekateri tekmovalci so vzeli dobre dosežke nadvse resno in so s strastno vožnjo na kante končali tudi zunaj proge. Po skokih pa na trdih tleh. Občudovanja vredno je bilo razkazovanje opreme med vratci, s pležuhom se je med drugimi dričala tudi »šnajtna« domača županja Lesjakova, ki ne bo odnehala do naslednje sezone, ko bo novoustanovljeni Matjažev klub starosvetnega smučanja Pležuh tudi uradno predstavila na 2. podobnem dogodku pod Peco.

Vijugali v četvorki

Pika na i je bil prikaz smučarjev demonstratorjev, ki so po zglajenem, odlično urejenem smučišču v četvorki vijugali in spremljali znano nekdanjo smučarko svetovnega pokala, Velenjčanko Mojco Križ. Slednja je že več kot desetletje dobro znana na bližnjih avstrijskih in drugih smučiščih na evropskih in svetovnih tekmah in modnih ocenjevanjih smučarske oblačilne kulture.

Poleg izjemnega poteka tekmovanja v najdaljšem doslej postavljenem slalomu za oldtajmerje pri nas ter skokih brez presežkov in lomljenja kosti je bil ogled »aktivnega muzeja stare smučarske opreme« na prostem in v tekmovalnih pozah lastnikov doživetje in pol.

53 se jih je pomerilo na starih smučeh.

Lesjakova nam je o vlogi domačinov dejala: »Celoten kulturni program in medijska pokritost sta bila v naši domeni. Tudi stroške priprave in izvedbe tekme ter pogostitve na sprejemu smo poravnali mi, Črnjanski harmonikaši, Folklorna skupina KUD Gozdar, sekcija Alenčice pri DU, naše klekljarice, kmečke žene, društvo starodobnih vozil in CUDV Črna. Dogodek ocenjujem kot zelo uspešen in kot veliko promocijo.«

Nikamor brez harmonike