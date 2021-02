Po državi še vedno množična druženja, v celjskem lokalu zabava do jutranjih ur

Po državi še vedno druženja

Tomaž Pečjak. FOTO: Marko Feist

Na današnji dopoldanski novinarski konferenci sta spregovorila tudiz zdravstvenega inšpektorata ter namestnik generalnega direktorja policije, ki sta razkrila, koliko smo se v preteklih dneh držali ukrepov.Po besedah inšpektorice so opravili 3.633 nadzorov inšpekcijskih organov, določenih za nadzor v PKP 7. Izrekli so 33 prekrškovnih sankcij, 335 opozoril po zakonu o prekrških in 101 upravni ukrep. V gostinstvu je bilo tokrat opravljenih 168 nadzorov, ob tem pa izrečenih 18 prekrškovnih sankcij, 23 opozoril in tri odločbe o prepovedi.Inšpektorji so bili v soboto in nedeljo prisotni na osmih izletniških točkah, kjer razen nekaj primerov nepravilnega nošenja zaščitnih mask neskladnosti niso bile ugotovljene. Od ponovnega začetka pouka se je do vključno srede, 3. 2., nadzor opravil na nekaj več kot sto lokacijah pred vrtci in šolami. Samo v sedmih primerih so zaznali nepravilno nošenje zaščitne maske, za kar so bila izrečena opozorila.V zadnjih sedmih dneh so po besedah Pečjaka policisti ob opravljanju rednih nalog opravili še nadzore na 16.045 (15.573) krajih, kjer so preverjali izvajanje določb vladnih odlokov. Pri tem so izrekli skupaj 1.508 ukrepov, in sicer 948 opozoril in izdali 551 plačilnih nalogov ter hitrih postopkov.Kot je še razkril Pečjak, se še vedno dogajajo zasebna druženja večjega števila oseb (ne samo v stanovanjskih objektih, ampak tudi v zaprtih gostinskih lokalih). V sredo so policisti nekaj minut pred 5. uro zjutraj v Celju prejeli anonimni klic, da se v prostorih gostilne na območju Celja druži večja skupina oseb in predvaja glasno glasbo. Ob prihodu na kraj so ugotovili, da se v prostorih gostinskega lokala nahaja 15 oseb, med njimi tudi trije mladoletniki. Polnoletne »žurerje« je doletela denarna kazen.