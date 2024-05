Severina o »filmčku«: Najprej sem pomislila, kaj bo na to rekel moj razrednik

Priljubljena pevka se je v zadnjem intervjuju za portal Gloria razgovorila tudi o temah, o katerih ponavadi ne govori, tudi o njenem filmčku, po katerem je postala poznana po vsej regiji. Novinarki je zaupala, da je ta film najbolj zaznamoval njena trideseta in da po objavi šest mesecev ni stopila iz hiše.

52-letna hrvaška estradnica je odgovorila takole: Moja trideseta so bila ... uh ... Takrat sem končala s turnejo Virujen u te, začetek mojih tridesetih pa je obeležil film. »Najtežje v tem obdobju je bilo to, da me je skrbelo, kaj si bodo ljudje mislili o meni. Najprej sem pomisilila na mojega razrednika iz srednje šole, kako bo on reagiral. On mi je prvi padel na pamet. Bil je krasen, plah in miren človek. Šele pozneje sem pomislila na mamo. Za mamo sem vedela, da me podpira in da bo vedno ob meni.

Spomnimo, leta 2004 je balkanske medije šokiral posnetel, na katerem ima Severina s poslovnežem Milanom Lučićem na jahti spolne odnose. V času snemanja je bil Lučić poročen. Posnetek je pristal tudi na številnih spletnih straneh s pornografskimi vsebinami, z večine je bil umaknjen šele pred leti.

Objava posnetka Severinini karieri ni škodila, kvečjemu ji je koristila. Od takrat naprej se je le še vzpenjala in je danes med najprepoznavnejšimi balkanskimi izvajalkami.