Fafangel razkril, kaj je predlagal vladi (V ŽIVO)

Po novem je deset izjem za vstop v Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu in brez predložitve negativnega izvida testa. Vstop se tako dovoli:

osebi, ki je napotena na ali z opravljanja nalog v sektorju mednarodnega prevoza in to ob prehodu meje izkazuje s »Spričevalom za delavce v sektorju mednarodnega prevoza« iz Priloge 3 Sporočila Komisije o izvajanju zelenih voznih pasov iz Smernic glede ukrepov za upravljanje meja za zaščito zdravja in zagotovitev razpoložljivosti blaga in bistvenih storitev (UL C številka 96 z dne 24. 3. 2020, str. 1) ali z drugo ustrezno listino, iz katere je mogoče razbrati, da jo je napotil delodajalec;



osebi, ki izvaja prevoz blaga ali oseb v Republiko Slovenijo v gospodarskem prometu ali za tovorni ali potniški promet v tranzitu, če zapusti Republiko Slovenijo v 8 urah po vstopu, in osebi, ki izvaja prevoz blaga ali oseb iz Republike Slovenije v gospodarskem prometu in se v Republiko Slovenijo vrača v 8 urah po izstopu iz nje;

osebi, ki potuje v tranzitu čez Republiko Slovenijo in jo zapusti najkasneje v 6 urah po vstopu;



osebi z diplomatskim potnim listom;

predstavniku tujega varnostnega organa (policije ali pravosodja), ki izvršuje uradno nalogo in zapusti Republiko Slovenijo takoj, ko je po izvršitvi naloge to mogoče, in predstavniku slovenskega varnostnega organa (policije ali pravosodja), ki izvršuje uradno nalogo in se iz druge države vrača takoj, ko je po izvršitvi naloge to mogoče;



pripadniku Slovenske vojske, policije ali uslužbencu državnega organa, ki se vrača z napotitve na delo v tujini, ter uslužbencem državnih organov na službeni poti v tujini;

osebi, ki je bila prepeljana v Republiko Slovenijo z reševalnim ali sanitetnim vozilom, in spremljevalnemu zdravstvenemu osebju v tem vozilu;

otroku, ki še ni dopolnil 13 let in prehaja mejo skupaj z ožjim družinskim članom, ki ni napoten v karanteno na domu oziroma mu ni zavrnjen vstop v Republiko Slovenijo;



pripadniku služb zaščite in reševanja, zdravstva, policije, gasilcev ali drugi osebi, ki izvaja humanitarne prevoze ali nudi pomoč pri reševanju in odpravi posledic elementarnih nesreč in se vrača čez mejo najkasneje v 48 urah po prehodu meje;

dvolastniku ali najemniku zemljišča v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje, ki prehaja državno mejo s sosednjo državo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del in se vrača čez mejo najkasneje v 8 urah po prehodu meje.



Oseba iz 6. točke mora opraviti testiranje na prisotnost SARS-CoV-2 po metodi PCR ali s hitrim antigenskim testom ob prihodu v Republiko Slovenijo, pogoje za osamitev pa jim do prejema izvida testiranja zagotovi delodajalec.

Izjeme za vstop brez karantene, a z negativnim testom, ki ni starejši od sedem dni

Vstop v Republiko Slovenijo se brez napotitve v karanteno na domu ob predložitvi negativnega izvida testa, ki ni starejši od sedem dni od odvzema brisa, dovoli:



čezmejnemu dnevnemu delovnemu migrantu, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje kot dnevni delovni migrant, in se vrača v 14 urah po prehodu meje;



osebi, ki dnevno ali občasno prehaja mejo zaradi vključenosti v vzgojo, izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Republiki Sloveniji ali državi članici Evropske unije ali schengenskega območja in to izkazuje z ustreznimi dokazili. Če je oseba mladoletna ali iz drugih razlogov ne more potovati sama, lahko pod enakimi pogoji vstopi tudi oseba, ki jo prevaža, vendar se mora čez mejo vrniti takoj po opravljenem prevozu;



državljanu države članice Evropske unije ali schengenskega območja, ki prihaja iz druge članice Evropske unije ali schengenskega območja, kjer je opravljal varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oskrbo ali nego družinskih članov, starševsko skrb in stik z otrokom, vzdrževalna dela na zasebnem objektu ali zemljišču, ki ga ima v lasti, najemu ali uporabi, ali je odpravljal neposredno nevarnost za zdravje, življenje in premoženje, in se čez mejo vrača v roku 12 ur po prehodu meje;



osebi, ki je naročena na zdravstveno storitev v Republiki Sloveniji in se čez mejo vrne takoj po opravljeni storitvi. Če je na zdravstveno storitev naročena mladoletna oseba, lahko pod enakimi pogoji vstopi njen skrbnik, če potujeta skupaj.

Rdeči seznam držav (karantena ob vstopu, razen za izjeme ali z negativnim testom PCR ali hitrim antigenskim testom)



Na seznamu držav članic EU oziroma schengenskega območja je sprememba pri administrativnih enotah Norveške in Danske. Na seznamu tretjih držav ni sprememb.

Potem ko naj bi vladni urad za komuniciranje prepovedal javne nastope vodji strokovne skupine Bojani Beović, direktorju Nijz Milanu Kreku in šolski ministrici Simoni Kustec, bo danes na novinarski konferenci, ki naj bi se začela ob 11. uri, o aktualnem stanju epidemije covida 19 spregovoril predstojnik centra za nalezljive bolezni pri NijzPoleg Fafangla bo po dolgem času pred novinarje stopil vodja konzularnega sektorja na ministrstvu za zunanje zadeve, poleg njega pa šeiz zdravstvenega inšpektorata in namestnik generalnega direktorja policijeMaja Bratuša, vladna govornica je povedala, da je vlada v sredo ugotovila, da pogoji za oranžno fazo še niso izpolnjeni. »Za prehod v oranžno morata biti izpolnjena oba kriterija, pod tisoč morata biti tako sedemdnevno povprečje na novo okuženih kot tudi število oseb v bolnišnicah. Lahko pa povem, da je danes prvič po dolgem času število pacientov v bolnišnicah padlo pod tisoč. Natančneje 989 pacientov.« Bratuša je še povedala, da je v sredo umrlo 16 oseb. Na intenzivnih oddelkih je 165 pacientov.Mario Fafangel, predstojnik centra za nalezljive bolezni pri Nijz je dejal, da upa, da bo s pojasnili lahko povrnil zaupanje v hitre teste. Pravi da so hitri testi izjemno pomembne z vidika kapacitet testiranja. Testi so po njegovih besedah kvalitetni in da je uporaba hitrih testov smiselna. »ECDC in WHO priporočata uporabo teh testov v vseh okoliščinah – tako na področjih, kjer je virusa veliko, in tam, kjer ga je malo.«Izpostavi, da je javnozdravstveni princip to, da najdemo okužene in s tem obvladujemo epidemijo, brez tega, da bi morali posegati po bolj invazivnih, restriktivnih ukrepih, kakor je lockdown. Pove še, da je razultati hitrih antigenskih testov gredo po ECDC poročilih v državne statistike. Pravi, da pozitiven test ni potrebno, da se dodatno potrjuje tudi s PCR testom. Izpostavi še, da so problem lažno negativni testi. Prednost tega, da izločamo kužne osebe iz epidemiološkega vidika pretehta tistega lažno pozitivnega.Predlog epidemiološke stroke je, da se prične se s potrjevanjem pozitivnih HAGT testov s PCR pri asimptomatskih osebah brez epidemiološke povezave. »V nacionalno statistiko pa bomo šteli tiste s pozitivnim PCR testom,« je dejal. Zaprosili smo izvajalce naj nam prijavijo primere, pri katerih je bila diagnoza ovržena, zato prihaja do zamud pri javljanju rezultatov, saj to preverjajo ročno.»Predlagali smo, da se odprejo šole do petega za vse razrede ne glede na regije. Predlagali smo odpravo omejitve gibanja med občinami in odpravo ukrepa omejitve gibanja ponoči,« je dejal Fafangel. »Ne želimo, da dobi testiranje negativno oznako, saj je to pravzaprav najbolj pomemben ukrep za obvladovanje epidemije.« Dodal je še, da če bi imeli dovolj kapacitet, bi preferiral PCR testov.