Žan Serčič v ŠOKkastu: Svojih partnerskih odnosov ne želim deliti z mediji (VIDEO)

Malokdaj imamo priložnost slišati in videti Žana Serčiča v tako iskreni izdaji kot ga lahko vidite in slišite v novem ŠOKkastu. Z Žanom smo se pogovarjali o njegovih začetkih, otroštvu, odnosu s starši in glasbeni karieri, ki jo počasi in z zanosom gradi že vrsto let. Glasba ga spremlja že od malega, saj je bil njegov oče glasbenik, kot pa nam je zaupal je bila mama tista, ki ga je naučila spoštljivega odnosa do žensk. »Mama mi je pokazala, česa vse je ženska sposobna, kar moški nikoli v življenju ne bi bil sposoben, » nam je zaupal. Mama je trdo garala, da mu je omogočila dostojno življenje in zaradi tega jo ceni iz srca.

Spregovoril je številnih plasteh njegovega življenja in glasbenega ustvarjanja. FOTO: Marko Feist

Eno leto je jedel konzerve

Oba starša sta ga vedno podpirala pri njegovih glasbenih podvigih, včasih tudi z nekaj skrbi, ko je šel ekstreme iz ljubezni do glasbe. »Verjamem, da so lahko takšne stvari za starše srhljive, ko vidijo svojega otroka, da vadi 16 ur na dan, ki vadi, ki je konzerve eno leto, zato da lahko plača svoj prvi album,« nam je zaupal. Žan se je širni Sloveniji predstavil leta 2011, ko je pri rosnih 16-letih stopil na oder slovenskih talentov. Od takrat se je njegovo življenje obrnilo na glavo, sodeloval je s številnimi glasbeniki, nastopal in ustvarjal, zadnje leta pa uspešno gradi svojo samostojno kariero in prav te dni je med oboževalce poslala svojo novo stvaritev z naslovom Bela lilija. »Gre za novo ero mojega ustvarjanja. Bela lilija je roža, ki nosi simbol prerojenja,« je povedal o pomenu nove skladbe.

Svojih partnerskih odnosov ne želim deliti z mediji

Vedno se ugiba, kako je z ljubezenskim življenjem simpatičnega pevca in enkrat za vselej nam je odgovoril, da zaradi slabih izkušenj v preteklosti svojih partnerskih odnosov ne želi več deliti z mediji. Čeprav ve, da bi takšna novica lahko odmevala. »Razumem od kje ta potreba, vedno pa imam pripravljen diplomatski odgovor na to vprašanje.« O ljubezni pa seveda rad piše in poje, sam pa je mnenja, da se bo celo življenje učil o tem globokem čustvu, ki mu še nihče ni uspel priti do dna.

Darilo oboževalke, ki ga je navdušilo

Je ljubitelj kitar - v zbirki jih ima kar 15 - in eno izmed njih je prinesel tudi v studio. S seboj pa je prinesel tudi posebno darilo ene izmed oboževalk, ki se je zelo potrudila in z unikatnim izdelkom presenetila Žana in člane njegove skupine, ki se imenujejo šakali. Za slednje pravi, da so kot družina in da se je med njimi spletlo resnično prijateljstvo. Prebral je tudi delček čudovitega pisma, ki ga je prejel od avtorice izvirnega darila.