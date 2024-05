Psi v avtu ne sodijo v naročje

Hišni ljubljenčki, predvsem psi in mački, so pogosto tudi sopotniki v avtomobilu. Za dobro počutje in varno vožnjo je pomembno, da našega kosmatega prijatelja med prevažanjem ustrezno zavarujemo. Ne nazadnje nam to veleva prometna zakonodaja. Ta med drugim določa, da morajo biti domače živali (psi, mačke, druge večje živali), ki se prevažajo v delu motornega vozila, namenjenem za prevoz potnikov oziroma prtljage, ustrezno zavarovane.

Kako poskrbeti za to, da bo žival med prevozom zavarovana, zakon podrobneje ne določa. Ker pa v prometu še vedno videvamo kužke, ki se prevažajo celo v voznikovem naročju in zvedavo kukajo izza krmila, nas je zanimalo, kateri načini prevoza psov so dovoljeni in kateri nas lahko udarijo po žepu, če nas ustavi policija. Predpisana globa za takšno kršitev je 40 evrov.

Kako ga prevažamo

Vsekakor je najslabše in tudi z zakonom prepovedano, da se pes prosto giblje po avtomobilu. Ne le da vpliva na zbranost voznika, zavedati se moramo, da se nezavarovan pes v primeru trčenja podobno kot nepritrjena prtljaga spremeni v izstrelek, ki lahko poškoduje potnike v vozilu. Ustrezno zavarovanje psa med vožnjo je zato nujno. Specializirane trgovine za živali imajo na svojih policah več rešitev.

Zakonskim določilom zadostimo tudi s kombinacijo oprsnice in povodca, ki se vpne v sidrišče varnostnega pasu. FOTO: Blaž Kondža

Psa lahko prevažamo na sedežih, če uporabimo kombinacijo oprsnice in posebnega povodca, ki se vpne v sidrišče varnostnega pasu. Drugi način je uporaba pregrade, ki loči potniški prostor od pasjega. Pregrade so lahko izdelane iz tekstilne mreže ali kovine. Zadnje so seveda primernejše. Tretji in po besedah veterinarjev in kinologov najbolj priporočljiv način za prevoz psov pa je transportni boks. Psa začnemo na vožnjo navajati že kot mladička, od prvega dne, ko pride k nam domov, najlažje s priboljški ali igračami.

Udobno skupno potovanje

Poskrbeti moramo tudi za udobno potovanje psov, kar pomeni primerno ohlajeno vozilo v poletni vročini in redne postanke. Veterinarji priporočajo, da se na potovanje s psom odpravimo zgodaj zjutraj ali pozno zvečer, torej se izognemo najtoplejšemu delu dneva. Ustavimo se vsaj vsake tri do štiri ure, poiščemo kraj ob travi, kajti asfalt je lahko zelo vroč, in mu omogočimo, da se malo sprehodi.

Med potovanjem mu občasno ponudimo svežo vodo. FOTO: Getty Images

Kako pa je s prehrano pred in med potovanjem? Nekateri kužki nimajo nobenih težav, drugi pa se borijo s slabostjo že na krajših vožnjah. Iz previdnosti je vsekakor bolje, da pes pred potjo dobi le manjši obrok. Med potovanjem mu občasno ponudimo svežo vodo. Če je kužku slabo, pa se posvetujemo z veterinarjem, kako mu pot lahko olajšamo.