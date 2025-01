Po dogodku v Kopru, ki je šokiral Srbe, mufti Porić oster: »To je napad na ...«

Mufti Nevzet Porić, predsednik mešihata Islamske skupnosti v Sloveniji, ostro obsoja skrunitev verskih objektov v Mariboru in Kopru. Nestrpnost, izražena skozi sovražne grafite na verskih objektih, ne more prispevati k boljšemu svetu, temveč le poglablja rane in deli skupnosti, je zapisal v odzivu.

»To je napad na strpnost in sobivanje, vrednoti, ki ju skupaj gradimo v Sloveniji. Skupaj se moramo zoperstaviti sovraštvu in graditi boljšo prihodnost za vse,« je zapisal.

Narod, ki je v preteklosti doživel trpljenje in nasilje, najbolje razume, kako pomembno je zavračanje sovraštva in gradnja mostov razumevanja, je dodal. »Verjamemo, da se moč naroda ne meri v tem, kako globoko poseže po maščevanju, ampak v tem, kako visoko se lahko dvigne nad preteklost in izbere pot miru,« je še zapisal.

Ob pravoslavnem novem letu se je na pročelju koprske cerkve v središču mesta namreč pojavil žaljiv protisrbski napis. Na koprski policijski upravi so za STA danes potrdili, da so z dogodkom seznanjeni in da ga preiskujejo.

Koprski policisti so prijavo o dogodku prejeli v torek zjutraj in nemudoma opravili ogled, trenutno pa zbirajo obvestila. Kot so pojasnili za STA, gre za kaznivo dejanje poškodovanja ali uničenja stvari, ki je posebnega kulturnega pomena ali naravne vrednote. Obenem dogodek obravnavajo tudi kot prekršek o kršenju javnega reda in miru ter vzbujanja nestrpnosti.

Kot je za Primorske novice povedal koprski pravoslavni paroh Dejan Mandić, so nad dogodkom ogorčeni.

Dogodek v Mariboru

Pred dnevi je do podobne skrunitve prišlo tudi v Mariboru, ko so se na fasadi mariborske sinagoge pojavili napisi s sovražno vsebino, uperjeni proti Judom. Mariborski policisti dogodek preiskujejo zaradi suma enakih dejanj kot njihovi koprski kolegi.

Na mariborski dogodek se je odzvala tudi ministrica za kulturo Asta Vrečko, ki je poudarila, da sovraštvo v naši družbi nima prostora, omenjeni napisi pa so po njenih navedbah nizkoten izraz nestrpnosti, poniževanja in zaskrbljujoč odraz naraščajoče netolerantnosti v družbi.