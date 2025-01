Preiskujejo grožnje Judom

Ni prav veliko evropskih mest, ki imajo ohranjeno srednjeveško sinagogo. In ker so bili Judje v slovenski zgodovini vedno maloštevilna manjšina, je še bolj izjemno, da se je v Mariboru ohranila srednjeveška sinagoga, pravi Boris Hajdinjak, direktor Sinagoge Maribor. A na žalost so ta kulturni spomenik državnega pomena, ki je tudi najmanjša javna kulturna ustanova v Sloveniji, znova oskrunili vandali, tudi z grožnjami.

»Kakšno je naše delovanje, za katere vrednote se zavzemamo, s kom sodelujemo, kdo nas financira in kdo smo, ni razvidno samo na naših spletnih straneh, temveč tudi v mnogih naših knjigah, člankih, razstavah, predavanjih, filmih in intervjujih, ki so dostopni na internetu. Zato nas zelo žalosti, da je bila zgradba mariborske sinagoge spet tarča vandalizma ter izražanja za Jude žaljivih in grozečih stališč. O dogodku smo obvestili policijo,« je še povedal Hajdinjak.

Preiskujejo tudi sum spodbujanja sovraštva.

»Vsi zaposleni v Sinagogi Maribor smo Slovenci, zato grafitov na naši zgradbi ne moremo ocenjevati kot Judje. Kot Slovenci najostreje zavračamo vsebino grafitov,« je bil še odločen. Po njegovem resnično močne države niso tiste, ki imajo letalonosilke, tisoče tankov ali neizčrpne količine denarja. »Resnično močne države so države, ki vključujejo vse svoje prebivalce, torej tudi najmanjšo manjšino. Verjamem, da se s tem mnenjem strinja večina prebivalcev Republike Slovenije,« je dodal.

Dve kaznivi dejanji

Da so bili v nedeljo obveščeni o sovražnih zapisih, so potrdili tudi na Policijski upravi Maribor. Kot so pojasnili, poleg poškodovanja ali uničenja stvari, ki so posebnega kulturnega pomena ali naravne vrednosti (za kar je zagrožena kazen do pet let zapora), preiskujejo tudi sum javnega spodbujanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti (storilcem grozi do dve leti zapora). Po nestrokovni oceni je nastala škoda v višini 1500 evrov.