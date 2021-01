Po burni seji Janša nad Nemca: Tudi če bi šole zaprli za dve leti ...

Maturiral pri 27 letih

Začetek tedna je bil v znamenju priprav na vračanje najmlajših otrok v šole in vrtce v regijah z boljšo epidemiološko sliko . Okoli poldneva je precej slabe volje povzročilo naznanilo premierja Janeza Janše, da še ni gotovo, da se bodo otroci res v torek vrnili v šole in vrtce . Nekaj ur kasneje je sicer sporočil, da epidemiologi in svetovalna skupini še vedno podpirajo odprtje prve triade OŠ in polno delovanje vrtcev po veljavnem odloku v devetih regijah in da bo odprtje potekalo po prvotnem načrtu.Izjava Janše o negotovosti odprtja šol pa je očitno razjezila poslanca SD. Ta je na twitterju zapisal (nelektorirano): »@JJansaSDS, nima smisla, zapri štačuno. Pa zadnji (@IgorZorcic) naj luč ugasne.«Premier mu ni ostal dolžan, saj mu je kmalu odgovoril takole (nelektorirano): »Strokovnjak za šolstvo se je oglasil. Brez skrbi, @MatjaNemec, tudi če bi bile (Bog ne daj!) šole dve leti zaprte, bi velikanska večina sedanje generacije maturirala precej prej kot je to uspelo vam ob vseh odprtih šolah.«Nemec je pred časom v oddaji Zajtrk z zvezdami pojasnil, zakaj je maturiral šele pri 27. Kot je razkril, je bil razlog za to med drugim tudi družinska tragedija, ki ga je doletela v otroštvu. Takrat je povedal, da se je njegova profesionalna nogometna kariera zaradi dvojnega odprtega zloma roke končala že pri 19, nato pa je začel študirati, a ne na fakulteti, ampak to, kako bi hitro prišel do denarja.