Znana pevka zapustila hišo »oblečena« le v živilsko folijo

Raperka Doja Cat je pritegnila veliko pozornosti, ko je stopila na prometno ulico ovita samo v folijo za živila, zraven pa kadila cigareto.

Komplet iz folije je dopolnila s prozornimi sandali. Njeni platinasto blond lasje so pobriti skoraj do glave, videz pa je zaokrožila s srebrnimi uhani in vidnimi tetovažami na rokah.

Doja Cat je hišo zapustila oblečena v živilsko folijo. FOTO: Zajem Zaslona Instagram

Skupaj s svojim izbrancem, Guramom Gvasalio, je Doja med pripravami na prihajajoči ples Met Gala nakupovala čevlje in jedla hitro hrano. Par se je držal za roke in deloval, kot da se počuti udobno – primerjali so ju s Kanyejem Westom in njegovo ženo Bianco Censori.

Doja pa pod folijo ni bila gola kot Bianca pod svojimi nenavadnimi oblačili, temveč je nosila perilo v barvi kože.

Oboževalci niso mogli doumeti drastične preobrazbe, eden je komentiral: »Oba sta videti srčkana.« Drugi je vprašal: »Kaj imaš oblečeno, punca??«

»Prozorna folija kot obleka je norost,« je menil tretji, »Mislil sem, da je to trend Kanye-Bianca,« je zapisal nekdo drug.

Nekateri so Dojo primerjali z Bianco. FOTO: Tteo, Xpos50

Raperka zadnje čase vedno bolj tvega na modnem področju. V oddaji Jimmyja Fallona je nosila krilo, ki je bilo tako kratko, da so bile pod njim vidne hlačke, dodala pa je majhen prosojni nedrček.