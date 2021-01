Učitelji in vzgojitelji na testiranju: Ne predstavljam si, da bo do konca leta tako

Vsak teden testiranje: za nekatere norost

Ena na ena je drugače

Učiteljica prvega razreda na Osnovni šoli Vodmat Greta Radanović nam je zaupala, da že nestrpno pričakuje vrnitev v razred. »Če si z otrokom ena na ena, je to nekaj drugega. Lahko mu pomagaš, tako pa daš vse od sebe, pa ni učinka.« Glede strahu, da bi se okužila od otrok, pa je dejala, da misli, da se lahko okuži kjer koli. »Če upoštevamo vse te ukrepe, mi odrasli to lahko, otroke je treba malo bolj opozarjati, mislim, da večje nevarnosti tukaj ni.«





Samo učitelji! Kaj pa starši?



Naj bodo starši odgovorni

S 25. januarjem se je začelo množično testiranje zaposlenih v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, saj se v torek v vrtce lahko vrnejo vsi otroci, prav tako pa v prve tri razrede osnovne šole. Obiskali smo največje množično testiranje v državi na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Na testnem mestu ob našem dopoldanskem obisku ni bilo nobene čakalne vrste. Čeprav je bilo ljudi veliko – ves čas so prihajali in odhajali –, je vse teklo zelo gladko. »Odlična organizacija,« je ob izhodu dejala ena izmed učiteljic ljubljanskih osnovnih šol. Kot smo poročali, je za testiranje ves dan pripravljenih 50 ekip . Malo manj navdušenja pa nad vrtanjem s palčko po nosu: »Tole ja kar bolelo. Nisem si predstavljala, da bo tako.« Imenovana ni želela biti.Na testiranje so prihajali učitelji in vzgojitelji, zaposleni v ljubljanskih vrtcih in šolah. Večina jih je prišla v manjših skupinah od tri do osem. Vzgojiteljicaiz Vrtca France Prešeren v Ljubljani je na vprašanje, ali se ji zdi dobro, da se testirajo vsi, odgovorila: »Saj se samo učitelji in vzgojitelji. Kaj pa starši? Smiselno bi bilo, da bi se res vsi.« Dodala je, da je vesela, da se odpirajo vrtci, bo pa delo nekoliko drugačno: »Jaz sem delala ves čas, tudi zdaj sem prišla iz službe in se vračam v službo. V vrtcu je bilo sicer do zdaj malo otrok, starši so spoštovali ukrepe.« Dodala je, da ve zgolj za eno okužbo, vsa družina pa je tedaj ostala doma. Pravi, da bodo v vzgojno-izobraževalnih institucijah naredili, kakor jim bodo naročili. »Če bi to ustavilo širjenje virusa, se gremo testirat tudi vsak teden.« Na testu je bila drugič, pravi, da ni nič posebnega.Smo pa videli kar nekaj testirancev, ki so zapuščali Gospodarsko razstavišče solznih oči, enega so celo pospremili zdravstveni delavci, ker se mu je zvrtelo. Učiteljica iz ene izmed ljubljanskih osnovnih šol pa je obvezno testiranje takole komentirala: »Testiranje, če mora biti, naj bo. Saj z nekim namenom zagotovo je. Kaj pa si osebno mislim o situaciji, pa raje ne govorim.« Dodala je, da ni prvič na testiranju, ampak da bi se morali testirati vsak teden, je po njenem skorajda norost.»Zdi se mi precej nesmiselno, če se ne testirajo hkrati še starši in otroci. Meni ni težko iti na testiranje, samo kaj bomo s tem dosegli?« je razmišljalaiz Vrtca Viški Gaj. Prvič je bila na testiranju in ji je bilo neprijetno, saj so ji bris vzeli iz obeh nosnic. »Nisem si mislila, da bo tako neprijetno, tako da sem razmišljala, da naslednji teden ne bom šla. Če računaš, da je do konca šolskega leta še toliko tednov, je tega zelo veliko.« Sicer pa je navdušena, da se vračajo otroci v vrtce. »Zelo se veselim, ker sem bila tri mesece doma. Z masko bo sicer neprijetno, ker govoriš, bo maska mokra. Ne vem, kako bo, bomo videli z mojimi štiriletniki.«Vsi vprašani nimajo nič proti obveznemu testiranju, a so bolj ali manj mnenja, da ni dovolj, da se testirajo samo zaposleni v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Oni bodo že poskrbeli, da bodo zdravi, kaj pa vsa ta množica otrok in staršev. Kar se tiče morebitnega cepljenja, pa so bili vsi vprašani večinoma proti ali vsaj neodločeni.Učitelji in vzgojitelji upajo, da zaprtja ne bo več, pričakujejo pa, da starši ne bodo pošiljali otrok v vrtce ali šole, če bo zaznan kakšen simptom covida 19.