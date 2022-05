Po 12 letih odhaja, preden ga zamenja vlada: Furs, čas je za slovo

Ivan Simič se je poslovil s spletnim zapisom, saj po 12 letih zapušča mesto direktorja Finančne uprave RS (Furs) in se vrača v svoje podjetje. »V začetku junija 2022 bomo dobili novo, že 15. vlado Republike Slovenije. Prišel bo novi finančni minister, ki si bo izbral svojo ekipo. Kot sem že napovedal, bom takrat odstopil. To pomeni, da se umikam z odhajajočo vlado, novemu finančnemu ministru pa omogočam, da si izbere novega direktorja, ki bo ustrezal njegovim kriterijem. Zame je to popolnoma normalna poteza ob zamenjavi vlade.«

Menjave aktualnih kadrov je že napovedal Robert Golob, saj je dejal: »Prizadevali si bomo, da v šestih mesecih po volitvah razčistimo z dediščino aktualne vlade. To je prvi pogoj, da bomo prišli do temeljev, na katerih bomo lahko gradili boljšo družbo. Dediščina te vlade so nekompetentni ljudje na vodstvenih položajih, ne samo v državni upravi, tudi v javnih zavodih, agencijah, podjetjih v državni lasti.« Simič mu je jasno odgovoril, vendar tudi povedal, da ne bo čakal na svojo razrešitev: »Žal ta njegova trditev ne drži in menim, da bo sam imel kar nekaj težav, da bo našel kompetentne.«

Kot pravi Simič, to pomeni, da je Golobova izjava namenjena tudi njemu, saj je na vodstvenem položaju v javni upravi: »Dejstvo je, da ne moreš biti uspešen direktor davčne oziroma finančne uprave, če nimaš popolnega zaupanja finančnega ministra in predsednika vlade. Gre za preresno funkcijo, da bi si lahko dovolil, da nadrejeni dvomijo o tvojem delu. Izjava Roberta Goloba je pokazala, da tega zaupanja ni. Nekateri mi pravijo, naj ne odstopim in počakam, da me razrešijo, saj naj bi mi na ta način pripadla odpravnina v višini štirih mesečnih plač, kar je okoli 12.000 evrov. Moj odgovor je, da je ponos več vreden kot teh 12.000 evrov, in zaradi tega bom odstopil.«