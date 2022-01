Te dni se mnogi spominjajo našega največjega arhitekta vseh časov Jožeta Plečnika, ki se je rodil na jutrišnji dan, 23. januarja, pred 150 leti. Njegova bogata zapuščina nas ne spremlja le v Ljubljani, ampak tudi v mnogo drugih krajih po Sloveniji in tudi v tujini. Žal pa to ne velja za Begunje na Gorenjskem, kjer na izjemni lokaciji nad Psihiatrično bolnišnico Begunje, pred očmi zgroženih krajanov propadata dva prelepa paviljona, Jožamurka in Brezjanka. Po Plečnikovih načrtih so ju leta 1938 z lastnimi rokami zgradile sestre usmiljenke, ki so do druge svetovne vojne delovale v tamkajšnji graš...