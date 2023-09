Plače v javnem sektorju: 33 najbolje plačanih prihaja s tega ministrstva in niso zdravniki

Na zadnjem javno objavljenem seznamu 50 najvišjih izplačil v javnem sektorju (zneski so bruto!), to je za junij, je 33 zaposlenih z ministrstva za obrambo (MORS). Tudi prejemnik najvišje plače ali bolje rečeno izplačila, je z Morsa – prejel je prek 27 tisoč evrov. V preteklosti so ta mesta na lestvici najpogosteje zasedali zdravniki, in ker se napake dogajajo, smo preverili, ali so podatki pravilni.

Brez dvoma so podatki pravilni

»Podatki držijo. Razlog za višjo plačo (v primerjavi s predhodnimi meseci) je izplačilo presežnih ur šestmesečnega referenčnega obdobja, ki so bile opravljene in neizkoriščene kot proste ure od januarja do junija 2023. Pogosto je število znašalo tudi preko 300 ur, ki so bile izplačane kot delo preko polnega delovnega časa (nadure) v višini 130 odstotkov. Večina njih je bila upravičena do povečanja plače zaradi povečanega obsega dela in posebnih obremenitev na podlagi 59. člena Zakona o službi v Slovenski vojski v višini 19 odstotkov osnovne plače,« so nam odgovorili z ministrstva.

Prosili smo še, da za prve tri na lestvici po višini izplačila navedejo, koliko znaša redna plača in koliko drugo.

27.592,64 evra plače je za junij 2023 dobil pripadnik Slovenske vojske z nazivom delovnega mesta višji častnik prvi pilot, ki ga opravlja v činu podpolkovnik, s 46. izhodiščnim plačilnim razredom.



»Bruto plača za redno delo in odsotnosti je znašala 4.935,05 evra, dodatki (presežne ure + 59. člen po Zakonu o službi v SV + ostali dodatki*) so znašali 22.657,59 evra. Izplačilo plače je bilo v skupni bruto vrednosti 27.592,64 evra. Osnovna plača je bila povečana za 20 odstotkov na podlagi 59. člena Zakona o službi v SV zaradi povečanega obsega dela in obremenitev,« so pojasnili.

»Bruto plača za redno delo in odsotnosti je znašala 4.967,71 evra, dodatki (presežne ure + 59. člen po Zakonu o službi v SV + ostali dodatki*) so znašali 22.421,87 evra. Izplačilo plače je bilo v skupni bruto vrednosti 27.389,58 evra. Osnovna plača je bila še povečana za 20 odstotkov na podlagi 59. člena Zakona o službi v SV zaradi povečanega obsega dela in obremenitev,« pišejo v odgovoru.

Pripisali so še, da je v obeh primerih razlog za višjo plačo »izplačilo presežnih ur ob zaključku šestmesečnega referenčnega obdobja, ki so bile opravljene od januarja do junija 2023.

* Ostali dodatki: položajni dodatek, dodatek za delovno dobo, dodatek zaradi prepovedi stavke, dodatek za stalnost, dodatek za delo ponoči, dodatek za delo v nedeljo, dodatek za stalno pripravljenost, dodatek za delo v neenakomerno razporejenem delovnem času.

25.424,68 evra plače je prejel zaposleni na ministrstvu za obrambo, ki je razporejen na delovno mesto višji častnik, ki ga opravlja v činu polkovnik, s 45. izhodiščnim plačnim razredom. Bruto plača za redno delo in odsotnosti je znašala 3,972,98 evra, dodatki** in presežne ure pa 21.451,70 evra.

»Kot smo pojasnili uvodoma, smo na ministrstvu za obrambo v juniju 2023 na podlagi odredbe ministra izplačali neizkoriščene presežne ure delavcem, ki jim je delovni čas neenakomerno razporejen ali začasno prerazporejen za obdobje 5 let pred datumom uveljavitve odredbe.

Na podlagi odredbe je javni uslužbenec prejel izplačilo dodatka za delo ponoči, dodatka za delo v nedeljo in dodatka za delo preko polnega delovnega časa za obdobje zadnjih pet let za 613 ur v višini 20.543,47 evra, ki je razlog za izplačilo višje plače,« so pojasnili.

** Dodatek za delovno dobo, dodatek za stalnost in dodatek zaradi prepovedi stavke (zaradi varovanja osebnih podatkov, niso mogli razkriti višine izplačanih dodatkov).

