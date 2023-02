Pirc Musar: To je vojna, ki so si jo želeli posamezniki pod vodstvom Putina (FOTO)

Nagovor žena ukrajinskega predsednika

Spoštovana gospa predsednica, dragi gostje, dragi Ukrajinci in Ukrajinke!

Dragi slovenski prijatelji.



Rada bi vam osebno povedala, kako smo vam v Ukrajini hvaležni zato, ker nas podpirate v vsem tem težkem letu.



Takoj ste začutili, da ko se na svetu pojavi agresor, ki pobija civilno prebivalstvo, se enostavno ne smeš obrniti stran, ker lahko krivico doživi prav vsak.



Dobro veste iz lastnih izkušenj, kako je, če se upreš močnejšemu napadalcu.



In ste nam stali ob strani v vseh naših izzivih, predvsem pa pri reševanju ljudi.



Slovenija je nudila zaščito za več kot osem tisoč Ukrajincev in sprejela naše otroke – sirote.



Prav vi ste poslali v Ukrajino vozila nujne medicinske pomoči za reševanje novorojenčkov.



Prav vi ste pomagali organizirati in izvajati šolanje za ukrajinske otroke in urediti kotičke z ukrajinskimi knjigami v knjižnicah v Celju, Mariboru in Ljubljani.



Prav vi ste bili med prvimi, ki so poslali pomoč v Bučo, pobrateno mesto vaše občine Kočevje.



To je le nekaj primerov.



Vsak Ukrajinec, ki je danes tukaj, doživlja svojo toplo slovensko zgodbo, tako kot ima vsak Slovenec svojo zgodbo pomoči.



To je prav tisto, kar ne bo ostalo v nagovorih in izjavah, temveč bo ostalo v srcih.



»Kaj je mogoče storiti za Ukrajino?« – me pogosto vprašajo med intervjuji.



Slovenija je, torej, že odgovorila na to vprašanje: ne smemo biti brezbrižni.



In prav takšni ste vi.



To je vaš prispevek k zmagi pravičnosti in človečnosti.



K naši skupni zmagi.



Hvala vam, prijatelji, v imenu celotne Ukrajine!