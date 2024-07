Pet let po skrivnostnem izginotju Alme Novljan policija znova prosi za pomoč

Že pet let je minilo, odkar je na hrvaškem otoku Mljet skrivnostno izginila Domžalčanka Alma Novljan. Z možem sta hodila po otoku, ko je šla Alma nekoliko naprej. Nekje na poti je izginila brez sledi. Kot bi se vdrla v zemljo. Stekla je obsežna iskalna akcija: dva meseca so jo iskali s helikopterji, droni, vojaškimi ladjami, psi, po goščavju, obali, jamarji v jamah in potapljači v vodi, a žal zaman.

V eni največjih iskalnih akcij na Hrvaškem niso našli niti koščka majice, klobuka ali očal. In niti pet let pozneje niso nič bližje odgovoru, kje je Alma. Primer pa je še vedno odprt pri slovenski in hrvaški policiji.

Možje v modrem niso našli koristnih informacij

Na ljubljanski policijski upravi so nam pojasnili, da v omenjeni zadevi policisti nadaljujejo zbiranje obvestil, saj pogrešana oseba še ni najdena. »O vseh ugotovitvah policija obvešča okrožno državno tožilstvo. Dokler pogrešana oseba ni najdena, so vse informacije v pomoč pri iskanju, zato vse, ki bi kar koli vedeli o pogrešani, znova naprošamo, naj to sporočijo na številko 113, Policijsko postajo Domžale na številko 01 724 65 80, lahko tudi anonimno na št. 080 1200,« poziva policija.

Podobno sporoča hrvaška policija. Kot so nam pojasnili, kljub zelo intenzivnim iskalnim ukrepom in kriminalistični preiskavi niso našli koristnih podatkov, ki bi privedli do najdbe Alme Novljan, ki ima še vedno status pogrešane osebe.

Ob tem so poudarili, da glede na zbrana obvestila izključujejo možnost, da je njeno izginotje posledica kaznivega dejanja. »Zadeva je še odprta, sodelujemo s slovensko policijo in preverjamo vse nove informacije v zvezi z njenim izginotjem, iskanje pa bomo prekinili šele, ko bo pogrešana najdena,« so še dodali na hrvaški policiji.

Sin nima več kaj iskati tam

Pred časom smo se pogovarjali z Alminim sinom Janijem, ki je dejal, da upanje zanje ostaja, dokler je ne bodo našli. Dodal je tudi, da otok Mljet še vedno obiskujejo: »Mislim, da enkrat nismo bili zaradi korone, drugače pa gremo skoraj vsako leto.« A iskanje mame so opustili. Jani je povedal, da je bil na hrvaškem otoku ob izginotju mame aktiven dobra dva meseca, žal brez uspeha: »Nimam več kaj iskati tam. Neodkritih mest ne bom našel, ker ne bom vkorakal v goščavo. Tudi sam ne verjamem, da bi ona lezla v tako žbuno, kot pravijo.«