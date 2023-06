Hrvaški otok pogoltnil Slovenko

Štiri leta so minila, odkar je na hrvaškem otoku Mljet skrivnostno izginila Domžalčanka Alma Novljan. Z možem sta hodila po otoku, ko je šla Alma nekoliko naprej. Nekje na poti je izginila brez sledi. Kot bi se vdrla v zemljo. Stekla je obsežna iskalna akcija: dva meseca so jo iskali s helikopterji, droni, vojaškimi ladjami, psi, po goščavju, obali, jamarji v jamah in potapljači v vodi, a žal zaman. In niti štiri leta pozneje niso nič bližje odgovoru, kje je Alma.

Ob obletnici smo se pogovarjali s sinom pogrešane Janijem Novljanom, ki ima otroka, stara dve in osem let. Mlajši se je torej rodil po izginotju Alme in babice je sploh ni imel priložnosti spoznati.

»Dokler je ne najdemo, upanje ostaja«

»Nobenih obvestil, na žalost nobenih informacij,« nam je zaupal. A to nikakor ne pomeni, da je upanje ugasnilo. Lani je naši novinarki Jani zaupal, da upanje obstaja, in danes ni čisto nič drugače: »Nič se ni spremenilo. Dokler je ne bomo našli, bo upanje ostalo.«

Medtem njihovo življenje teče dalje brez mame, žene in babice: »Življenje mora iti dalje, dva otroka, družina, oči, služba. Naš posel teče dalje naprej. Je težko, ker je to vseeno družinsko podjetje, v katerem smo bili cele dneve skupaj ... Vsak dan se spomniš nanjo.«

Tega o mami ne verjame

Otok Mljet še vedno obiskujejo: »Mislim, da enkrat nismo bili zaradi korone, drugače pa gremo skoraj vsako leto.« A iskanje mame so opustili. Jani je povedal, da je bil na hrvaškem otoku ob izginotju mame aktiven dobra dva meseca, žal brez uspeha: »Nimam več kaj iskati tam. Neodkritih mest ne bom našel, ker ne bom vkorakal v goščavo. Tudi sam ne verjamem, da bi ona lezla v tako žbuno, kot pravijo.«

Ne gre za kaznivo dejanje

Svoje naloge glede pogrešane Alme Novljan še vedno izvaja policija. S Policijske uprave dubrovačko-neretvanske županije so v odgovorih na naša vprašanja zapisali: »Kljub zelo intenzivni iskalni akciji in kriminalističnemu preiskovanju nismo prišli do koristnih informacij, ki bi vodile do najdbe Alme Novljan, ki je konec junija 2019 izginila na Mljetu. Še danes ima status pogrešane osebe.« Dodajajo, da je po do zdaj znanih podatkih izključena možnost, da bi bilo njeno izginotje posledica kaznivega dejanja.

»Primer je še vedno odprt, sodelujemo s slovensko policijo in preverjamo vse nove ugotovitve, povezane z njenim pogrešanjem. Iskanje bo končano, ko bo oseba najdena,« so jasni.

Zgodbe, ki niso bile resnične

Ob izginotju se je pojavilo več teorij in zgodb, kaj se je zgodilo s pogrešano. Pojavljale so se informacije, da so jo videli po krajih na Hrvaškem, celo v Ljubljani in Nemčiji. Krožila je tudi ena od zgodb, ki vključuje skrivnostnega nemškega turista, a čisto nobena od njih ni vodila do Alme. Pomagalo ni niti razpisanih deset tisoč evrov nagrade, ponujenih za informacije, ki bi jih pripeljale do žene, mame in babice.

