Pester nabor doživetij za adrenalinske navdušence

Slovenija za adrenalinske navdušence poleti ponuja številna doživetja, najpogosteje v vodi ali zraku. Med najbolj priljubljena doživetja na vodi spadajo spust s kanujem, kajakom ali raftom in soteskanje. Adrenalinska doživetja v naravi turistom hkrati ponudijo ogled pokrajine iz druge perspektive. Iz zraka jo je mogoče doživeti tudi s spustom po jeklenici. Najdaljša neprekinjena trasa je s 1260 metri v Črni na Koroškem, najstrmejša pa je v Planici, kjer na 566 metrov dolgemu spustu v le nekaj sekundah dosežete hitrost do 85 kilometrov na uro.

Naša dežela ponuja tudi nekatera edinstvena doživetja. S kolesom se da denimo raziskati opuščene rudarske rove v podzemlju Pece, v kočevskem gozdu pa se je mogoče odpraviti po sledeh rjavega medveda. Za pustolovsko popoldne so na voljo koruzni labirinti, ki so namenjeni tako odraslim kot otrokom. Labirinta v Kranju in Mariboru, v katerih se obiskovalci povprečno zadržijo uro in pol, sta letos tematsko povezana z ledeno dobo in poleg poučnih vsebin vsebujeta zabavne postaje, igre in naloge spretnosti. Labirint v Krtini pa je letos v znamenju oceanov.