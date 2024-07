Čas kurjenja v naravi je na takšen ali drugačen način prisoten od pomladi. Kmetje to dobro vedo. Tudi zato so že pred meseci skočili pokonci. Več se jih je namreč obrnilo na ministrstvo v zvezi s prepovedjo kurjenja ostankov obrezovanja drevja, plevela in podobnega naravnega in nenevarnega materiala. Če zakurjeni materiali niso odpadek, ker so namenjeni nadaljnji uporabi pri kmetovanju na kmetijskih zemljiščih, gre za pravno dopustno ravnanje. FOTO: Gov.si 4500 evrov je globa za nedovoljeno kurjenje. Kurjenje naravnih nenevarnih materialov je namreč problematika, ki jo urejajo predpisi razl...