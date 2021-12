Paradižnik mamljiv tudi v jaslicah (FOTO)

Pri največjem slovenskem pridelovalcu paradižnika Lušt, pravzaprav na Luštni domačiji v Renkovcih, v občini Turnišče, že od leta 2018 decembrski čas popestrijo s postavijo izvirnih jaslic, pri katerih se kot eden izmed pomembnih elementov pojavlja njihov paradižnik. V sodelovanju s Srednjo šolo za hortikulturo in vizualne umetnosti iz Celja vsa ta leta namreč pripravljajo izvirne in vedno nekoliko drugačne jaslice. Pravijo, da je december, poleg obdarovanja, tudi čas okraševanja, presenečenj, lepih želja in misli.

V teh prazničnih dneh vas na Luštni domačiji med drugimi razvajajo Patricija, Natalija in Melani.

Na Luštni domačiji na praznovanje niso pozabili niti letos, čeprav je vse skupaj nekoliko bolj skromno, ob tem niso pripravili niti uradnega odprtja jaslic z blagoslovom. Kot nam je povedal Iztok Rodež, vodja Luštne domačije Paradajz, d. o. o., morajo tudi oni upoštevati veljavna pravila in skrbeti za zdravje ljudi. Zato niso vabili duhovnikov, ki so v minulih letih blagoslavljali jasli. »Smo pa v sodelovanju s Srednjo šolo za hortikulturo in vizualne umetnosti iz Celja pod mentorstvom profesorice Anje Sotošek tudi letos postavili čisto prave jaslice, pri katerih smo poleg preostalih naravnih materialov uporabili paradižnik.« Na ogled bodo do konca leta na Luštni domačiji v Renkovcih.

Jaslice si na Luštni domačiji lahko ogledate od ponedeljka do sobote, med 8. in 17. uro, ob nedeljah in praznikih pa med 9. in 16. uro.

Na obisku lahko obiskovalci dobijo tudi kakšno idejo za nakup novoletnega darila ali pa izberejo darilni Lušt bon, »prav tako se lahko v naši kavarni posladkajo z luštnimi in slastnimi sladicami,« dodaja Rodež. Obenem si je možno ogledati domiselne kreacije iz različnih vrst paradižnika in drugih reči, ki jih ponujajo v prodajalni ob izhodu iz podjetja Paradajz, pri čemer plodovi predstavljajo posamezne elemente iz prizora Kristusovega rojstva. V deželi paradižnika še upajo, da koronavirus letos zadnjič kroji njihovo in našo usodo.

Tukaj se vsakemu sline cedijo.