Panika med Slovenci zaradi prevare: nehal je delovati, dvigi iz aplikacije ne prihajajo ...

Visoko na seznamu najbolj priljubljenih aplikacij za pametne telefone v Sloveniji najdemo Conti Entertainment, ki se predstavlja kot tehnološka platforma z vplivnimi povezavami v svetu filma in televizije. Toda šlo naj bi za piramidno shemo, ki bo nekega dne nenadoma ugasnila, velika večina vlagateljev – domnevno tudi na tisoče slovenskih – pa bo ostala brez vsega, je pred dnevi poročal Siol.

Conti Entertainment se predstavlja kot napredna tehnološka platforma, ki sodeluje z velikimi imeni šovbiznisa, a tega ni mogoče preveriti nikjer.

Uporabnikom Conti ponuja možnost zaslužka s klikanjem na gumbe, povezanimi z določenimi filmi in serijami, s čimer naj bi ustvarjali točke in tako povečevali svoj dobiček. Ta je odvisen od tega, koliko denarja v obliki kriptovalute tether so vložili v platformo.

Zdaj pa se je na spletu pojavil zapis, da je Conti je nehal delovati, dvigi iz aplikacije ne prihajajo ...

byu/mynamejeff134 inSlovenia