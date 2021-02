Fajonova od Janše želi opravičilo

Borut Pahor FOTO: Blaž Samec

Predlagali predčasne volitve

Predsednik republikeje na Gradu Brdo priredil srečanje predsednic in predsednikov parlamentarnih strank. Srečanja so se udeležili, predsednik SDS,, predsednica SD,, predsednik SMC,, predsednik NSi,, predsednik DeSUS,predsednica SAB, in, predsednik SNS. Predsednika strank LMŠ in Levicainsta bila ob povabilu kritična do predsednika in povabilo zavrnila.Kot je Pahor povedal po sestanku, je srečanju uresničilo njegova pričakovanja. »Čeprav so bili na mizi različni predlogi, tudi predčasne volitve, nov predlog sporazuma, smo sklenili, da v prvi polovici marca pripravimo posvet politične in strokovne javnosti, predsednic in predsednikov strank in njihovih vodij poslanskih skupin o iskanju skupnih temeljnih stališč, ki zadevajo izhodno strategijo.«»Glede na zastrupljenost ozračja, je bila razprava na visoki ravni politične kulture, vključujoča, spoštljiva, na trenutke tudi polemična. Žal mi je, da dve stranki nista prišli, a njuno odločitev spoštujem. To potrjuje, da dialog parlamentarnih strank ni več samoumeven kot je bil nekoč. Smo priča znakom razkola, ki jih je treba resno jemati, da vrnemo dialogu možnost in potencial, ki ga ima,« je povedal.Predsednik vlade Janša s sestankom ni bil tako zadovoljen. »Bil je koristen, težje rečem, da tudi uspešen. Za nami je skoraj eno leto mandata te vlade, že od začetka se je skušalo zbrati sile za nezaupnico in rušenje vlade. Šele po 11 mesecih, ko smo se v državnem zboru ponovno prešteli, so se vzpostavili pogoji za nek dialog, ki je nekoč že obstajal, ne glede na to, kdo je bil na vladi. Veliko vprašanj je bilo odprtih, upam, da nekatere dileme tudi pojasnjene. Potem ko je bil naš predlog sporazuma o sodelovanju na ravzojne izzive v prihodnosti zavrnjen, smo zdaj pripravili bolj okrnjenega, ki koalicije ne zavezuje, omogoča pa ji, da sodeluje pri iskanju rešitev pri ključnih razvojnih vprašanjih. Po današnjih odzivih iz koalicije, težko rečem, da lahko pridemo do kaj boljšega sodelovanja.«Fajonova je poudarila, da je skušala opozoriti na napake vlade in pozvala k predčasnim volitvam, vendar naklonjenosti do predloga ni bilo. »Verjamem, da bi bila so priložnost za reset v državi, novo vzpostavitev zaupanja v obvladovanje epidemij in zaupanje v prihodnost Slovenije, neko normalnost.« Dejala je, da predlaganega sporazuma ne bodo podpisali, zahtevala da vlada umakne oznako interno z nacionalnega načrta za okrevanje, pri katerem nihče nima možnost sodelovanja - tako strokovna javnost, socialni partnerji. »Obstaja možnost, da bo država izgubila zgodovinsko priložnost pri razdeljevanju denarja.« Poudarila je, da je zaupanje ničelno in da pričakuje od Janše tudi opravičilo za verbalne napade na socialnih omrežjih.Pahor, ki se je že večkrat javno zavzel za vzpostavitev dialoga in sodelovanja med parlamentarnimi strankami, je prepričan, da bi bili tudi pri soočanju z epidemijo uspešnejši, če bi bilo vzpostavljeno sodelovanje. Na srečanju s predsedniki parlamentarnih strank je želel preveriti stališča o svojem predlogu, da bi bilo dobro, da bi stranke dosegle strinjanje o osredotočenju na spopad z epidemijo in okrevanju po njej, pa tudi o predsedovanju EU.Še pred skupnim srečanjem se je z večino prvakov parlamentarnih strank sestal na dvostranskih srečanja z namenom, da bi izmenjali ali pa morebiti uskladili stališča glede najbolj strateških vprašanj do rednih ali predčasnih volitev.