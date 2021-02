Znano, s čim Janša snubi tekmece

Slovenija pred eno najzahtevnejših nalog – oblikovanjem izhodne strategije iz časa epidemije, za kar ima na razpolago znatna sredstva EU;

pred nami pomembno obdobje predsedovanja Svetu EU v času poteka konference o prihodnosti Evrope;

nujno treba izpeljati nekatere sistemske reforme, ki so potrebne za ohranjanje in krepitev konkurenčnosti kot pogoja za večjo blaginjo Slovenije in so v skupnem interesu vseh državljank in državljanov ter vseh parlamentarnih strank v Sloveniji.

Tik pred sestankom predsednic in predsednikov parlamentarnih strank pri predsedniku državeso iz urada premierjapredsednikom parlamentarnih strank in poslancema narodnosti poslali predlog sporazuma o sodelovanju v obdobju 2021–2022.V Janševem uradu so zapisali, da bi politične stranke in predstavnika narodnosti v državnem zboru omenjeni sporazum sklenili, zavedajoč se, da je:Politične stranke in predstavnika narodnosti bi s podpisom sporazuma izrazili voljo in namero, da navedene naloge in cilje sooblikujejo skupaj ne glede na to, ali so posamezne politične stranke v koaliciji ali opoziciji. Politične stranke in predstavnika narodnosti bi s tem namenom sprejeli tudi pravila o vplivu in odgovornosti, so še zapisali v premierjevem kabinetu.Celotno besedilo predloga lahko preberete tukaj: