Zdravniki in zobozdravniki so včeraj ob 7. uri začeli stavko, ki bo trajala do preklica ali sklenitve stavkovnega sporazuma. Dopoldne so na zborih stavkajočih predstavili svoje zahteve, opoldne pa so se nadaljevala pogajanja med vladno stranjo in sindikatom Fides. Namestnik vodje vladne pogajalske skupine Denis Kordež je po koncu sestanka povedal, da je vladna stran sindikatu predstavila svoja stališča, ki jih bo poslala še pisno, sindikat pa bo nanje odgovoril. »Potem tudi nadaljujemo pogajanja, predvidoma torej jutri,« je napovedal Kordež. Na vprašanja novinarjev ni želel odgovarjati. Stav...