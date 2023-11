Otroci v šolskem kosilu našli črve! Takšno je pojasnilo ravnatelja

Nekateri učenci Osnovne šole Rače so v petek pri kosilu doživeli neljubo presenečenje. V svojem Martinovem kosilu so nekateri našli črve, je poročal Večer. Poklicali smo ravnatelja Osnovne šole Rače, da nam pojasni, kako se je lahko zgodila takšna napaka.

Ravnatelj Rolando Lašič je za Slovenskenovice.si potrdil, da so nekateri otroci v mlincih res našli črvičke. Takoj je povedal, da se je to zgodilo v zadnji skupini, ki je prišla na kosilo, in še to ne vsem. »Tistega dne so kosilo jedli tudi učitelji in nihče, niti drugi otroci, črvov v mlincih ni imel,« je povedal in dodal, da je najverjetneje šlo za gosenice kuhinjskega molja.

Kuhinjski molj. FOTO: Shutterstock

»Mlinci so bili dostavljeni v petek zjutraj, torej jih nismo skladiščili mi, saj niti nimamo primernega skladišča. Bili so pakirani v kilogramskih embalažah in najverjetneje so v eni izmed teh bile ličinke. Kuharji jih niso opazili, so zelo majhne, med kuhanjem pa se napihnejo,« še razloži ravnatelj, ki pravi, da še nikoli doslej niso imeli takšnega primera, zato v kuhinji niti niso pričakovali, da se lahko kaj takšnega primeri.

Kako se je to lahko zgodilo?

Na to vprašanje nam ravnatelj Lašič ni znal odgovoriti, saj tudi sami odgovorov še niso dobili. Preverjajo pri dostavljavcu in proizvajalcu, ali je bila hrana narobe skladiščena.

Odgovor zahtevajo tudi starši otrok, ki pa po besedah ravnatelja dogodek razumejo. »Ne drži, da so starši množično odjavljali kosila. Razumejo, da se to lahko primeri vsakomur. Res je nerodna zadeva, a jo bomo raziskali in v prihodnje bodo v kuhinji še bolj pazljivi,« dodaja ravnatelj.

