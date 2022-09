Oster odziv Slovenije: MZZ zaradi Vučićevih izjav na pogovor poklicalo srbsko veleposlanico

Ministrstvo za zunanje zadeve je v zvezi z izjavami srbskega predsednika Aleksandra Vučića, ki jih je izrekel v soboto na novinarski konferenci ob obisku predsednika Boruta Pahorja v Beogradu, na pogovor poklicalo veleposlanico Srbije v Sloveniji Zorano Vlatković, so sporočili iz MZZ.

Med drugim sta govorila o vplivu vojne v Ukrajini na Zahodni Balkan in evropski perspektivi regije, Pahor pa je izrazil upanje, da bodo voditelji uspeli zbrati dovolj politične modrosti, da se vsa bilateralna vprašanja rešijo z dialogom.

Vučić: »Kako naj pojasnim državljanom, da bomo uvedli sankcije proti Rusiji, ki ni kršila ozemeljske celovitosti Srbije, ne pa proti Sloveniji, ki je to storila?«

Vučić je na vprašanje, če se bo Srbija pridružila evropskim sankcijam proti Rusiji zaradi napada na Ukrajino, odgovoril, da bo imela Srbija obvezo sledenja skupni zunanji in varnostni politiki EU tik pred članstvom v povezavi. Vendar pa je opozoril, da države še nihče ni obvestil, da je tik pred članstvom, niti tega nihče očitno ne načrtuje.

»Kako naj pojasnim državljanom, da bomo uvedli sankcije proti Rusiji, ki ni kršila ozemeljske celovitosti Srbije, ne pa proti Sloveniji, ki je to storila,« je meddrugim pripomnil in spomnil na dejstvo, da je Slovenija, tako kot npr. Francija, Nemčija in ZDA, priznala Kosovo, kar je po srbskem prepričanju kršitev mednarodnega prava, ustanovne listine ZN in resolucije Varnostnega sveta ZN 1244.

V Beogradu je o tem na srbskem zunanjem ministrstvu pogovor imel slovenski veleposlanik Damjan Bergant.

»Srbski strani smo sporočili, da smo močno presenečeni nad izjavami predsednika Vučića,« so sporočili z MZZ in dodali, da so znova predstavili stališče Slovenije glede Kosova, ki ga je uradna Ljubljana priznala kot samostojno in neodvisno državo.

»V zvezi s tem smo izrazili pričakovanje, da Srbija v prihodnje našega stališča glede Kosova ne bo problematizirala, saj podpora Slovenije Kosovu ni usmerjena proti Srbiji. Prav tako smo v pogovorih izrazili odločno nasprotovanje enačenju slovenskega priznanja Kosova in ruske agresije na Ukrajino,« so dodali.

Kot so še sporočili, na MZZ pričakujejo nadaljevanje dosedanje dinamike sodelovanja s Srbijo. Zatrdili so še, da si bo Slovenija prizadevala za spoštljivo komunikacijo s Srbijo na vseh ravneh.