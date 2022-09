Ste slišali, kaj je pred Pahorjem o Sloveniji dejal Vučić?

Predsednik republike Borut Pahor se je danes v Beogradu sešel s srbskim kolegom Aleksandrom Vučićem. Med drugim sta govorila o vplivu vojne v Ukrajini na Zahodni Balkan in evropski perspektivi regije, Pahor pa je izrazil upanje, da bodo voditelji uspeli zbrati dovolj politične modrosti, da se vsa bilateralna vprašanja rešijo z dialogom.

Glede vojne v Ukrajini je Pahor opozoril, da ta ne prispeva k stabilnosti v regiji, vendar tako Vučič kot sam dobro razumeta, da je treba na Zahodnem Balkanu ne glede na vse nezaupanje in bilateralne probleme imeti dovolj politične moči, da ohranimo mir in varnost ter državam zagotovimo evropsko perspektivo.

Pahor se je zavzel za to, da se za Srbijo, Črno goro in Severno Makedonijo pospešijo pristopna pogajanja ter da BiH do konca leta dobi status kandidatke za članstvo.

Vučić je na novinarsko vprašanje, če se bo Srbija pridružila evropskim sankcijam proti Rusiji zaradi napada na Ukrajino, odgovoril, da bo imela Srbija obvezo sledenja skupni zunanji in varnostni politiki EU tik pred članstvom v povezavi, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug. Vendar pa je opozoril, da države še nihče ni obvestil, da je tik pred članstvom, niti tega nihče očitno ne načrtuje.

Rusija ni kršila ozemeljske celovitosti, Slovenija jo je

»Kako naj pojasnim državljanom, da bomo uvedli sankcije proti Rusiji, ki ni kršila ozemeljske celovitosti Srbije, ne pa proti Sloveniji, ki je to storila,« je pripomnil in spomnil na dejstvo, da je Slovenija, tako kot npr. Francija, Nemčija in ZDA, priznala Kosovo, kar je po srbskem prepričanju kršitev mednarodnega prava, ustanovne listine ZN in resolucije Varnostnega sveta ZN 1244.

Ker ta zgodba po njegovih besedah še ni zaključena, sta se s Pahorjem pogovarjala, kako »težave reševati na miren način«, da bi se izognili »popolnemu viharju« v regiji, ki bi škodil vsem. Pri tem vidi podporo Slovenije kot zelo pomembno.

Pahor je po poročanju Tanjuga odgovoril, da bi sam sicer želel videti, da bi vse države, ki želijo vstopiti v EU, podprle sankcije unije. Je pa znova ocenil, da bi k takšni odločitvi pripomogla jasna volja EU, da se države z območja hitro pridružijo povezavi. Če bi bila Srbija stoodstotno prepričana v svojo evropsko prihodnost, bi po Pahorjevem mnenju razmislila tudi o svojih odnosih z Rusijo.