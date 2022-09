Osilnica odrezana od preostale Slovenije: razmere skrb vzbujajoče (VIDEO)

Razmere v občinah Osilnica in Kostel, ki so jih zaradi močnega dežja prizadele poplave in podori, še naprej ostajajo resne, saj v tem delu države še vedno dežuje. Razmere na terenu si je popoldne ogledal državni sekretar na obrambnem ministrstvu Rudi Medved, ki je obljubil pomoč države.

Po Medvedovih besedah so razmere na terenu skrb vzbujajoče, sreča v nesreči je le to, da objekti niso ogroženi do te mere, da bi bilo treba ljudi preseljevati. Najhuje jo je po njegovi oceni skupila javna infrastruktura, saj je poškodovanih veliko cest, v Kostelu tudi nekateri vodovodi, pri čemer vse škode še niti ni mogoče oceniti, saj se voda še ni umaknila.

Sanacija bo po besedah državnega sekretarja za obe občini velik finančni zalogaj, saj imata obe veliko cest, hkrati pa nizke občinske proračune, pri čemer je obljubil pomoč države.

Prva pomoč je bila namenjena preprečitvi škode. Tako so v petek v obe občini poslali črpalke in protipoplavne vreče, danes so se dogovorili še za dobavo razvlaževalnikov za sušenje prostorov.

V naslednji fazi bo država pomagala pri sami sanaciji. »Kar bomo lahko pomagali, bomo pomagali. Med drugim bomo poskušali pospešiti postopke, da sanacija steče čim prej. Ponekod so namreč ljudje praktično odrezani od sveta,« je povedal za STA.

Bojijo se zemeljskih plazov in podorov cest

Da je stanje v obeh občinah še naprej resno, pravita tudi župana. Po besedah županje Osilnice Alenke Kovač se je gladina reke Kolpe in njenega najmočnejšega pritoka, reke Čabranke, umirila, se pa bojijo zemeljskih plazov in podorov cest, saj je zemlja zelo razmočena. Iz večine poplavljenih hiš so sicer vodo odstranili.

Težava tudi je, ker je Osilnica trenutno praktično odrezana od preostalega dela Slovenije. Cesta do Kostela je zaradi poškodb zaprta, ravno tako cesta preko Strme rebri, ki pelje do Kočevja. Slednjo je v enem delu nagnilo in spodjedlo, zato so jo iz preventivnih razlogov zaprli.

V Kostelu več poškodovanih cest, pretrgalo je vodovode

V Kostelu je po besedah župana Ivana Črnkoviča zaradi poplave in poškodb zaprta državna obkolpska cesta od Kostela proti Osilnici in od Kostela proti Staremu trgu. Poškodovanih je več občinskih cest, pretrgalo je tri vodovode, zaradi česar je pet ali šest vasi brez vode. Poplavilo je več objektov, predvsem v Žagi, kjer že ves dan črpajo vodo. Uničena je mala elektrarna v eni izmed vasi.

Župan ocenjuje, da bo škoda presegla celoletni občinski proračun, kako jo bodo pokrili, še ne ve. "»Na srečo imamo dobre kooperante, ki nam pomagajo pri vzdrževanju cest. Ko smo jih poklicali, da potrebujemo njihovo opremo, nihče ni vprašal, kdo in kdaj bo plačal, ampak so prišli in pomagajo. Kako jim bomo plačali, še ne vemo, o tem bomo razmišljali pozneje,« je dejal za STA.

Pomoč jim je sicer danes obljubil državni sekretar Medved, a Črnkovič opozarja, da je država po dosedanjih izkušnjah pri tem pogosto počasna, sčasoma lahko na svoje obljube tudi pozabi. Upa, da tokrat ne bo tako.