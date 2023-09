Oranžno opozorilo: Najhuje bo na območju Gorenjske, Cerkljanskega in Škofjeloškega hribovja

Agencija za okolje je zaradi vremenskih nevšečnosti, ki se bodo v noči nad soboto razširile nad Slovenijo, izdala oranžna opozorila. Zvečer in v noči na soboto se bodo okrepile padavine v zahodni in osrednji Sloveniji, pa tudi v severnem delu Slovenije. Možni bodo dolgotrajnejši nalivi v pasovih. Ob tem se lahko razlijejo in poplavijo posamezni hudourniški vodotoki in manjše reke.

Na agenciji za okolje opozarjajo, da lahko poplavlja padavinska in zaledna voda. Opozarjajo na hitro naraščanje vodotokov, predvsem na območjih, kjer so odtočne razmere po avgustovski ujmi spremenjene. Večja nevarnost je na območju Gorenjske in Cerkljanskega in Škofjeloškega hribovja.

V soboto čez dan bodo naraščale reke v večjem delu države. Močneje bodo narasle reke na vzhodu in severovzhodu, medtem ko bodo reke na zahodu že upadale. Naraščanje večjih rek v vzhodni Sloveniji, Kolpe, Krke in Save v spodnjem toku ter rek v severovzhodni Sloveniji se bo nadaljevalo še v nedeljo.

Jutranja temperatura večine rek je med 9 in 19 °C. Morje ob slovenski obali ima okoli 24 °C.