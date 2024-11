Omrežnina buri duhove med Slovenci. Se bo v četrtek zato iskrilo na vladi?

Koalicijski partnerji so na današnjem sestanku govorili tudi o novem sistemu obračunavanja omrežnine, ki velja od 1. oktobra. Ocenili so, da bi bilo nujno čim prej najti ustreznejšo rešitev.

To bo v četrtek pretresala vlada, v prihodnje pa tudi odbor DZ za infrastrukturo

Tako predsednik SD in gospodarski minister Matjaž Han kot koordinatorica Levice in ministrica za kulturo Asta Vrečko sta podala oceno, da nov sistem obračunavanja omrežnine pri elektriki potrebuje drugačne rešitve. Do teh mora priti čim prej, sta se zavzela.

Po Hanovih besedah so na sestanku vse tri koalicijske partnerice predstavile svoje stališče, prav tako tudi predsednik vlade Robert Golob. Kakšno je bilo njegovo stališče, Han ni pojasnil, je pa izpostavil, da je Agencija RS za energijo sicer resda regulativni organ, a da nov sistem »ni v redu in je treba najti rešitev, kako zadevo na nek način ali zamakniti ali narediti novo metodologijo«.

Predstavniki Gibanja Svoboda brez komentarja

Predstavniki Gibanja Svoboda so po sestanku mimo novinarjev odšli brez izjav. Iz kabineta predsednika vlade pa so sporočili, da so se koalicijski partnerji na današnjem delovnem srečanju dogovorili, da bo vlada v četrtek na redni seji obravnavala vprašanje novega tarifnega sistema obračuna omrežnine. Koalicija se je obenem odločila tudi za sklic nujne seje odbora DZ za infrastrukturo, okolje in prostor na to temo.

Agencija za energijo vztraja pri novem sistemu obračuna omrežnine Agencija za energijo ne bo spreminjala sistema obračuna omrežnine za električno energijo, ki je začel veljati 1. oktobra, vztraja direktorica agencije Duška Godina. Kot pravi, za kakršnekoli spremembe ni razlogov, nov način obračuna je močno strokovno podkovan, za zdaj vse poteka skladno z napovedmi. Kot je Godina danes povedala za STA, pri izdajanju računov za oktober ni prihajalo do napak, podatkov o presežnih močeh skorajda ni, kjer so, je vse izvedeno korektno. »Vse poteka korektno in skladno z našimi napovedmi,« je dejala. Razlogov za spremembe sistema obračuna po njenih besedah tako ni. Če pa se bi v nekem določenem obdobju, v obdobju vsaj enega leta, izkazalo, da bi bile potrebne kakršnekoli spremembe, pa bo agencija ukrepala na podlagi meritev.

V premierjevem kabinetu so zatrdili, da vlada in državni zbor sodelujeta usklajeno, še posebej v primerih, ko gre za neodvisno delovanje agencij, kot je Agencija za energijo, ki ohranja samostojnost pri svojih odločitvah. »Hkrati pa je zaradi razvoja tehnologije in dostopnosti novih metod pomembno, da se preveri, ali trenutna metodologija obračunavanja omrežnine še vedno ustreza potrebam današnjega časa in zagotavlja pravičnost. Končne cene elektrike morajo ostati razumljive, pravične in poštene za vse uporabnike,« so v sporočilu za javnost zapisali v kabinetu predsednika vlade.