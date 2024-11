Premier Golob besen zaradi obračunavanja omrežnine

Obračunavanje omrežnine še vedno razburja, celo tako zelo, da je premier Robert Golob celo odpovedal udeležbo na podnebni konferenci v Azerbajdžanu in se raje posvetil težavam doma. Golob naj bi bil po poročanju portala 24ur ogorčen nad delom Agencije za energijo, ki da je potrošnike zavajala, kar pa na agenciji zanikajo.

Tudi večina Slovencev je bila te dni, ko so prejeli račune za porabo elektrike, pozitivno presenečena, večini so se zneski namreč precej znižali, predvsem tistim, ki doma nimajo ali ne uporabljajo toplotnih črpalk, polnilnic za električne avtomobile in drugih energetsko intenzivnih naprav.

Kljub temu je nekatere zmotilo, da naj bi »agencija pojasnjevala, da bo obračun omrežnine za zdaj na računu le prikazan, v redni obračun pa naj bi prišel šele kasneje«, prav s tem pa naj bi uporabnike zavajali. »Pogosto in na več načinov smo navajali, da se nova metodologija začne uporabljati 1. oktobra 2024. Res smo navajali, da se za gospodinjstva in male poslovne odjemalce uvede postopno, pri čemer smo vedno zelo jasno poudarili, da prehodno obdobje velja le za obračun morebitne presežne moči, če odjemalci v tem obdobju ne bodo spreminjali dogovorjene moči. Na spletni strani smo objavili tudi izračune na podlagi nove metodologije in učinke na posamezne skupine odjemalcev z učinki od 1. oktobra dalje,« se ob tem branijo na Agenciji za energijo.

Iz kabineta predsednika vlade so medtem sporočili, da so se na njegov predlog koalicijski partnerji na zadnjem delovnem srečanju dogovorili, da bo vlada vprašanje novega tarifnega sistema obračuna omrežnine obravnavala v četrtek na redni seji.