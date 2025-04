V hudi nesreči umrli sestri, bili sta na poti na poroko (FOTO)

Iz zagrebške policije poročajo, da je do nesreče, v kateri so bili udeleženi dva avtomobila in kombi, prišlo okoli 9. ure na avtocesti A3 v smeri proti vzhodu, pri razcepu z avtocesto A4 (odcep za Varaždin).

Kot piše Dubrovački dnevnik, sta umrli dve sestri z območja Dubrovnika. Bili sta na poti na poroko v Slavonijo.

FOTO: Matija Habljak/pixsell Pixsell

Gre za starejši osebi, od katerih je ena iz Konavlov, druga pa živi v tujini, na Danskem.

Poročil se je njun družinski član, a so praznovanje zaradi tragedije prestavili, še piše Dubrovački dnevnik.