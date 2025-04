Atentat v Rusiji! Poglejte, kako je razneslo visokega Putinovega generala (VIDEO)

Visoki ruski vojaški častnik je bil danes ubit po eksploziji avtomobila v mestu Balašika v bližini Moskve, navajata ruska medija Mash in Shot.

Mash je umrlega identificiral kot Jaroslava Moskalika, namestnika načelnika glavnega operativnega direktorata generalštaba ruskih oboroženih sil.

Reuters sicer teh navedb ni mogel neodvisno potrditi.

Ruske oblasti so potrdile njegovo smrt in sprožile preiskavo, incident pa obravnavajo kot umor. Ruski medij Baza, ki naj bi imel vire v varnostnih službah, je poročal, da je bila bomba nameščena v parkiranem avtomobilu in da se je aktivirala z daljinskim upravljalnikom, ko je mimo vozila peljal policist, ki je živel v bližini.

Jaroslav Moskalik je kot predstavnik Rusije sodeloval v pogajanjih z Ukrajino leta 2015, ko so na vzhodu države divjali spopadi med ukrajinsko vojsko in ruskimi separatisti. Ruski predsednik Vladimir Putin ga je nato leta 2021 povišal v generalporočnika, ob sklicevanju na podatke Kremlja navaja AFP.

Kot še poročajo, je eksplodiralo vozilo volkswagen golf, počilo pa je okoli 10.40. Eksplozija je povzročila, da so počila okna v spodnjih nadstropjih stavbe v bližini avtomobila.