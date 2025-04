Slovenec živel v Italiji in pri nas ropal

Kriminalisti PU Koper so 49-letnega roparja, ki je med 31. decembrom lani in 6. marcem na treh različnih bencinskih servisih na območju PP Koper zagrešil štiri rope, ovadili tožilstvu. Ujeli so ga njihovi italijanski kolegi, in sicer 19. marca, nekaj dni zatem, ko je oropal tudi eno od trgovin v Trstu.

Kot je pojasnil Dejan Grandič, vodja koprskih kriminalistov, je bil roparjev modus operandi vselej enak: imel je zakrit obraz, pri ropih pa je uporabljal predmete, podobne pištoli in revolverju. V vseh primerih je zagrozil zaposlenim bencinskih servisov, na srečo pa ni nikogar poškodoval.

Bil je že v postopkih

Skupaj je odnesel več kot 30.000 evrov. 49-letni državljan Slovenije, brez urejenega stalnega prebivališča v Sloveniji, je na svoje roparske pohode prihajal s sosednjega tržaškega območja. Tam je namreč prebival in se tja po izvršitvi kaznivih dejanj v Sloveniji tudi vračal.

Možakar je bil tako v Sloveniji kot tudi v Italiji že v postopkih zaradi različnih kaznivih dejanj, večinoma za t. i. premoženjska kazniva dejanja. Med preiskavo, v kateri so kriminalisti torej sodelovali z Italijani, se je izkazalo, da je osumljen še najmanj ene tatvine goriva na enem od koprskih bencinskih servisov. »Glede na dosedanje policijske postopke je mogoče sklepati, da je 49-letni državljan Slovenije izvršil še druga kazniva dejanja na območju naše policijske uprave,« je še pojasnil Grandič.