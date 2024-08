Olimpijce sprejela tudi Pirc Musar: »Naučili ste nas, da je vse mogoče«

Pred sprejemom za slovenske olimpijce, ki ga je Olimpijski komite Slovenije za slovenske športnike, udeležence iger v Parizu, pripravil na Kongresnem trgu v Ljubljani, je športnike sprejela tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar. V govoru je poudarila dosežene športne uspehe, pa tudi navdih za vse druge in izpolnitev sanj.

Nataša Pirc Musar je danes v predsedniški palači ob koncu olimpijskih iger v Parizu priredila sprejem v čast slovenskim olimpijcem in olimpijkam. Športnikom, trenerjem in drugim članom slovenske olimpijske reprezentance v Parizu 2024 ter vodstvu OKS in predstavnikom panožnih športnih zvez je Pirc Musar čestitala za dosežke na pravkar končanih igrah v Franciji.

»Čestitam vsakemu izmed vas za dosežene rezultate ter za vašo borbenost in srčnost, ki ste ju pokazali na največjem športnem odru. Hvala vam, ker ste nas navdihnili, združili in napolnili s ponosom ter nas opominjali tudi na športne vrednote - prijateljstvo, spoštovanje, fair play,« je v nagovoru dejala predsednica.

Dodala je, da je tudi sama v živo spremljala nekatere slovenske nastope v Parizu. »Občutki, ki sem jih doživela predvsem ob poslušanju Zdravljice, bodo za vedno ostali v mojem srcu. S ponosom sem opazovala, kako pod slovensko zastavo tekmujete, se borite in zmagujete. In kdaj tudi izgubite. Tudi porazi in neuspehi so del športa in prav v teh primerih potrebujete še dodatno spodbudo.«

Vse je mogoče, ste nas naučili

Pirc Musar je še dejala, da je že ob odprtju slovenske hiše v Parizu verjela, da Leon Štukelj ni bil zadnji slovenski športnik z medaljo v Parizu. »Izjemno vesela sem, da sem imela prav. Vsem dobitnikom olimpijskih medalj iskreno čestitam. Dragi Andreja, Janja in Toni ... Vaš uspeh je plod dolgoletnega truda, odpovedovanja in neutrudnega dela. Ponosni smo na vsako vašo medaljo, na vsak vaš dosežek. Naj vam bodo ti uspehi navdih za prihodnje izzive na vaši nadaljnji športni poti. Vaša vztrajnost in zagnanost sta nas naučili, da je vse mogoče, če verjamemo vase in trdo delamo za svoje sanje,« je dobitnikom medalj čestitala slovenska predsednica.

V govoru se je dotaknila tudi navijanja in družbenih omrežij. Znašanje nad vrhunskimi športniki, ko ne gre po načrtu, skrito za priročnimi vzdevki na družbenih omrežjih je označila za strahopetno dejanje, ki kaže na človeško majhnost. Poudarila je, da sovražni govor nima mesta nikjer, tudi v športu ne.

Iskreno in iz srca

»Ko za vas nisem več navijala v živo, sem vam po tekmi poslala sporočilo, ki je bilo moje, iskreno in iz srca. Moji sodelavci za odnose z javnostmi nad tem, da sama upravljam svoje profile, niso vedno najbolj navdušeni, a res lepo je bilo biti v neposrednem stiku z vami in prebrati vaše tople odgovore. Tudi takrat, kadar morda z lastnim nastopom niste bili najbolj zadovoljni,« je še dejala Pirc Musar.

Poudarila pa je tudi pomembnost enotne podobe športnikov. »Enotnost barv izraža našo povezanost, ponos in pripadnost. Zato pozivam vse športne zveze in organizacije, da zagotovimo, da bodo naši športniki na vseh mednarodnih tekmovanjih nastopali v enotnih barvah, ki simbolizirajo našo državo,« je v govoru še dejala Pirc Musar.

Sprejema športnikov pri predsednici se je v imenu vlade udeležil njen podpredsednik ter minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon. Zbranim športnikom je čestital za borbene, pogumne in osupljive nastope in jim tudi v prihodnje zaželel obilo športnih uspehov, so sporočili z vladnega urada za Slovence v zamejstvu in po svetu.