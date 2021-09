Okorna napadli po objavi filma o covidu 19: Sramota, manipulacija (VIDEO)

Vlada je danes objavila napovednik za novi dokumentarni film o covidu 19, režiserja. Celotni film si bo mogoče ogledati na televiziji v petek in nedeljo. V napovedniku so izpostavljeni nekateri posamezniki, ki so covid 19 preboleli. Film se začne z izjavo Okorna, da se še ni cepil. »Jaz se še nisem cepil, ker sem eden tistih: Eh, mlad in zdrav,« pravi Okorn, medtem ko mu sogovorniki nizajo argumente in dejstva, da to pač ni pametna odločitev.Dokumentarni film Covid-19, je, kot kaže, naročila vlada za promocijske namene, saj je ob izteku napovednika viden zapis Vlada Republike Slovenije. Medtem ko mnogi idejo pozdravljajo, pa se na facebooku Okorna že krešejo mnenja nasprotnikov cepljenja in mu očitajo, da ni prikazal obeh plati bolezni oziroma tudi tiste, ki naj bi zboleli zaradi in po cepljenju. Okornovi sledilce so na facebooku ob objavi napovednika zapisali tudi, da gre za »sramoto«, »da ga je vlada podkupila«, »da gre za manipulacijo, ker igra na čustva z osebnimi zgodbami«, kar pa Okornu ni bilo všeč, saj da nimajo prave utemeljitve, da bi tako trdili in ga napadali brez razloga.»Zakaj sramota? Prosil sem te, da mi najdeš povezavo in kontakt z vsaj eno osebo, ki je utrpela posledice zaradi proticovidnega cepiva, pa niti ti niti tvoja prijateljica, s katero si me povezala, nista na koncu prišli niti z enim konkretnim primerom. /.../ Na mojem facebook zidu se je hvalila, da pozna ogromno ljudi, ki jih je prizadelo cepivo. Ko pa sem jo vprašal, da me poveže, pa ni bilo iz tega nič. Najlažje je pljuvati in napadati. Imela je možnost, da pokaže tudi drugo stran medalje.«.Okorn pravi, da si je želel »iskreno raziskati tudi drugo stran medalje o tem, kako nevarna so lahko cepiva za ljudi, a da je bilo nemogoče priti do kakšnih konkretnih ljudi, čeprav so nekateri trdili, da jih poznajo ogromno.« Na koncu niso našli ničesar otipljivega. Po drugi strani, pa, kot pravi, ni imel težav posneti film z žrtvami covida, ki so bili pripravljeni spregovoriti. »Še danes se mi vsak dan vsaj kakšen nov javi.«Kaj vse so žrtve covida 19 povedale, lahko vidite v napovedniku dokumentarnega filma, ki ga objavljamo zgoraj. Okorn je na kratko opisal, da so v filmu nastopili ljudje, ki jih je doletel covid 19. »To so ljudje, ki so bili v komi, ljudje, ki imajo dolgotrajni covid in ne morejo delati več kot tri ure na dan, itn.«