Ojoj, Kek razkril resnico o fotografiji, ki je razburila vidno članico SDS

Vse, kar se v zadnjem obdobju dogaja na RTV, pošteno dviga prah in razburja tako levo kot desno politično opcijo. Kdo bo vodil nacionalko in kaj se bo po izvolitvi novega vodstva dogajalo na RTV, zanima ene in druge. Nekateri pa očitno vse skupaj jemljejo nekoliko preveč resno in nasedejo vsaki zgodbi in fotografiji, četudi gre za provokacijo, potegavščino ali »twitter skrito kamero«.

Slednjo si je privoščil nekdanji poslanec stranke Zares Franci Kek, ki je širni Sloveniji znan po tem, da se rad poheca in si koga privošči. Ko je na družbenem omrežju objavil staro fotografijo, na kateri sta poleg Keka še Sašo Hribar in Egidij Kozjek, in zraven pripisal: »Novo tričlansko vodstvo RTV Slo pred stavbo radia,« se je oglasila nekdanja poslanka SDS Mojca Škrinjar in Keku očitala, da so bili izbrani po neustavnem zakonu in da ne misli plačevati naročnine za RTV.

Ko je Kek opazil burne reakcije, ki so prihajale z desne, se ni mogel ustaviti. S svojimi zapisi jih je še dodatno podžigal in razburjal. Kek nam je pojasnil, da je šlo za staro fotografijo in da je bilo 'levim' jasno, da gre za šalo, na 'desni' pa so se zgražali. »Cel dan sem jih kuril po malo z dodatnimi tviti. Ena taka tviter skrita kamera.«