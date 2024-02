Ogromno ljudi je brez osebnega zobozdravnika. Kršene so jim ustavne in zakonske pravice

V tem trenutku pri nas več deset tisoč ljudi čaka v čakalnih vrstah na zobozdravnika. Kršene so jim ustavne in zakonske pravice do primernega in pravočasnega zdravljenja. Kaj pomeni, da zavod za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) onemogoča dostop do zobozdravstvenih storitev z omejevanjem števila programov v javni mreži? Kot odgovarjajo slovenski zobozdravniki, ki so svoje poglede in rešitve zobozdravstvene problematike predstavili na novinarski konferenci, ZZZS s tem nagovarja paciente, da pridobijo napotnico pri zobozdravniku, da jim omogoči zobozdravstvene storitve pri zasebnih izvajalcih v tu...