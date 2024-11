Ogrevanje za martinovo

»Dobra družba, vino, hrana je Martinova Ljubljana,« se je včasih reklo. Martinovo je namreč vseslovenski praznik. V času, ko mošt dozori v vino, pa ga na prav poseben način zaznamujejo tudi v našem glavnem mestu. Letos ga bodo že z 21. Ljubljansko vinsko potjo – martinovanjem v Ljubljani, kot se reče, ta tradicionalni dogodek pa bo na Martinovo soboto, 9. novembra, in sicer med 10. in 17. uro, potekal na slikovitih ulicah starega mestnega jedra.

Ponudba od vsepovsod

Obiskovalci bodo lahko raziskovali vinsko pot, ki ponuja pester preplet vinorodne dediščine iz vseh kotičkov Slovenije. Dogodek bo obogaten z nastopi v živo in s prijetnim druženjem ob vrhunski žlahtni kapljici ter izvrstni kulinariki. Na poti, ki letos vključuje več kot 65 stojnic na Prešernovem in Mestnem trgu, Stritarjevi ulici in Cankarjevem nabrežju, bo sodelovalo tudi veliko vrhunskih slovenskih vinarjev, ki se bodo predstavili z več kot 400 vzorci vina, spremljalo pa jih bo tudi 20 kulinaričnih ponudnikov.

Dobra družba, vino, hrana je Martinova Ljubljana!

To je že tradicionalna uspešnica. FOTO: Marko Feist

Degustacijske porcije bodo razvajale brbončice z izdelki Pekarne RŽ, domačimi dobrotami Domačije Hameje - Samo Dobro, Kmetije Gartner, Mesarstva Oblak, Mesnin Soud in Turistične kmetije Balon. V ponudbi bodo tudi izdelki žar mojstrov iz Food Pointa in Punkt Kotlje, izdelki iz tartufov Fogy Tartufov, olja in oljčni izdelki Olea Natura, medene dobrote Meden vin Jere, mlečni izdelki Sirarstva Pirnat, sladke dobrote Čokoladnice Mame Paule, Waffle to go, šmorn Nade Bučar in kulinarične kreacije iz Kaval Groupa ter Male terase – glasbene gostilnice.

Bogat kulturni program

Ljubljanska vinska pot bo bogata tudi s kulturnim programom, ob katerem bodo domači in tuji obiskovalci ob vinu in kulinariki doživeli pridih slovenske tradicije z nastopi folklornih skupin in drugih umetniških kolektivov, kot so Pihalni orkester Kočevje in kočevske mažoretke, Godba Lukovica, FS Tine Rožanc – Mladinci in Veterani, Plesna skupina Frajle, Jolanda Ravnikar, Plesna skupina Mavrice s predstavo Čarovnice iz Notranjske.

Ljubljanska vinska pot je za obiskovalce brezplačna, za degustacijo vin pa bodo na voljo kuponi, ki jih bodo lahko kupili na blagajnah omenjene vinske poti. Prav tako bodo lahko na blagajnah kupili spominske kozarce za okušanje.

Konec tedna bo martinovala vsa dežela, tudi prestolnica. FOTO: Marko Feist

Z martinovim se bo torej tudi v prestolnici sklenilo jesensko delo, pri nas pa je to na splošno že od nekdaj tako priljubljen praznik, seveda tudi zato, ker je povezan z vinom, slovensko nacionalno pijačo. Tega dne se mošt spremeni v vino, in to bo gotovo dober izgovor za veselje in praznovanje, saj je treba novo vino na vsak način tudi poskusiti. Martin naj torej končno odpre svoje pipice na sodih.