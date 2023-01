Ogrelo vam bo srce: to so v snežni apokalipsi naredili policisti s premraženimi potniki pri Lovrencu

Včeraj je Slovenijo zajela snežna ujma in seveda povzročila ogromno nevšečnosti na slovenskih cestah.

In eno o takšnih nevšečnosti je doživela potnica avtobusa na Štajerskem. Tako je zapisala: »Danes, 23. 1. 2023, je avtobus, ki bi moral iz Maribora ob 10.45 obrnil, ker ni mogel do Lovrenca. Na pomoč je prišel drug avtobus, ki je prav tako obtičal zaradi prespolzke ceste in zastojev na cesti. Na srečo je mimo, ob 13.30 prišla policijska patrulja (po vsej verjetnosti Slovenska policija Ruše), ki je s svojo požrtvovalnostjo sproti čistila cesto in z avtobusa pobrala tri premražene potnike, ki bi morali v snežnem metežu sami peš do Lovrenca. Eden izmed njih je bil tudi moj oče. Tukaj jim izrekam zahvalo v njegovem in mojem imenu, in seveda v imenu ostalih dveh potnikov,«.

Ob tem so na PU Maribor dodali: »Naši srčni policisti. Ta dan sta policista zaradi podrtih dreves na cestah posredovala in pomagala kar 17-krat.«