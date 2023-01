5000 ljudi brez elektrike, delavci na terenu tudi do pasu v snegu (FOTO)

Velika količina novozapadlega snega in dežja je povzročila poškodbe na elektrodistribucijskem omrežju. Zaradi padcev dreves, ki jih je povzročil težek in moker sneg, je že včeraj prišlo do izpadov napajanja z električno energijo na celotnem območju Elektra Maribor.

Kot sporočajo iz Elektra Maribor, so bile vse ekipe ves dan na terenu in se trudile najti in odpraviti čim več napak. »Hkrati pa so se sodelavci trudili zmanjšati število odjemalcev, ki so brez napajanja z električno energijo, s preklopitvami in izločevanjem okvarjenih sektorjev.«

Čez noč je kljub trudu vseh sodelavcev ostalo brez elektrike okrog 5000 odjemalcev, in sicer med Pohorjem in Kozjakom, nekaj manjših območij na območja Ptuja in Haloz ter na območju Poljčan in Zbelovega.

Vse ekipe na terenu od jutra

Delavci so do pasu v snegu. FOTO: Elektro Maribor

»Zavedamo se pomena zanesljive oskrbe z električno energijo za vsa gospodinjstva in gospodarstvo. Vse razpoložljive ekipe sodelavcev so na terenu že od zgodnjega jutra. Sodelavcem na območjih z več napakami so že prišli na pomoč sodelavci iz drugih delov, ki jih snežna ujma ni tako dosegla,« so še sporočili iz podjetja in opozorili, da je gibanje po gozdovih, kjer je glavnina okvar, zaradi loma vej in dreves izredno nevarno.

»Vsi se trudijo odpraviti napake v najkrajšem možnem času, da se vsem odjemalcem zagotovi oskrba z električno energijo. Hkrati družba z izvedbo prepotrebnih investicij in vzdrževalnih del na elektrodistribucijskem omrežju po najboljših močeh skrbi za kakovostno in zanesljivo dobavo električne energije,« še sporočajo iz Elektra Maribor in uporabnike prosijo za razumevanje. »Sodelavci se v težkih razmerah trudijo najti in odpraviti napake in tako odjemalcem zagotoviti napajanje z električno energijo čim prej.«