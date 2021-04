Oglasila se je delavka iz Ikee: To preprosto ni res

V petek smo poročali, da je na twitterju Mariborčanka zapisala, da so ji v ljubljanski Ikei preprečili vstop z njenim psom, čeprav ga je nosila v naročju . »Mi iz Maribora, ki smo v avstrijski Ikei dobrodošli s psi, to težko razumemo,« je svoje ogorčenje delila s spletnimi prijatelji. Dodala je, da so ji prodajalci pokazali tudi nalepko na vratih s prečrtanim psom.Po objavi članka smo v uredništvo prejeli sporočilo zaposlene v Ikei, ki trditve Štajerke postavlja na laž. »Sem delavka v Ikei in to preprosto ni res. Gospa psa ni imela v naročju, prav tako ni želela sodelovati z varnostnikom, ki ji je predlagal, da ga nosi v rokah ali pa pusti njemu v varstvu pred vhodom,« se jezi delavka.V Ikei so nam ta teden sicer potrdili, da v njihovi ljubljanski trgovini domačim ljubljenčkom ne omogočajo vstopa, čeprav vedo, da imajo njihove stranke rade živali. Kot pravijo, imajo v svoji ponudbi tudi izdelke za pse in mačke, a da je njihova prva prioriteta zagotoviti, da se vse stranke med nakupovanjem počutijo varne ter da je njihova nakupovalna izkušnja enako prijetna.