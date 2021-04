Bralka Ana: Prijavila sem se na cepljenje, a me skrbi, da bom tarča napada

Prek uradne spletne strani ZD Ljubljana www.zd-lj.si se lahko prijavite na cepljenje – rdeči zavihek levo zgoraj. FOTO: Zaslonski posnetek

Bralko je zaskrbelo, ko je oddala svoje podatke, potem pa šele videla nenavaden naslov obrazca: https://www.gospodar-zdravja.si/dispensary/524/vaccinations/request. FOTO: Zaslonski posnetek

Pred dnevi se je na nas obrnila bralka, ki je zasledila, da na spletnih omrežjih kroži še en nov obrazec za prijavo na cepljenje proti covidu 19. Prijavo je oddala že e-upravi in svojo namero že večkrat izrazila osebni zdravnici, a tudi z novim obrazcem na nenavadnem spletnem portalu Gospodar zdravja se je želela kar najhitreje postaviti v vrsto za cepljenje. Kot pravi, je zaradi kronične bolezni v tvegani skupini, a ker je šele srednjih letih, poziva na cepljenje kar ni na vidiku.Ko je oddala prijavo na Gospodar zdravja in vpisala vse svoje osebne podatke, zdravstveno stanje, številko zdravstvene kartice, jo je zaskrbelo, da niso njeni podatki romali v napačne roke in bo nekdo njeno nepazljivost dobro izkoristil.Obrazec je na nenavadnem URL-naslovu: https://www.gospodar-zdravja.si/dispensary/524/vaccinations/request, podjetje pa ima sedež v Tehnološkem parku v Ljubljani. Vse te podrobnosti je Ana šele naknadno opazila, saj spletna stran deluje prepričljivo, na njej pa je celo opaziti logotip ZD Ljubljana. A kaj ko so danes prevaranti namazani z vsemi žavbami in nenehno čakajo na preži, da se kdo s svojimi osebnimi podatki ujame v njihovo mrežo ...Na ZD Ljubljana smo naslovili vprašanje, ali je omenjeni portal varen in ali lahko osebe, ki bi se želele cepiti, oddajo prijavo na obrazec. Zagotovili so nam, da je stran varna in zagotavlja kriptiran prenos podatkov. Vseeno pa svetujejo, da se na cepljenje prijavite preko glavne strani www.zd-lj.si, rdeči zavihek Naročanje na cepljenje proti covid-19, ki vas pripelje do obrazca Gospodar zdravja. Po izpolnjenem obrazcu bo podatke prejel cepilni center ZD Ljubljana, do katerih imajo dostop tudi osebni zdravniki, ki lahko prijave svojih pacientov pregledajo.V Ljubljani še poteka cepljenje starejših nad 60 let, čeprav je nedavnosporočila, da se je pretekli teden cepila vsa ta starostna skupina. Tisti, ki še niso prišli na vrsto, a so se prijavili, lahko poziv pričakujejo v kratkem, saj v ZD pričakujejo, da jih bodo dokončno cepili v tem tednu. Ob tem poudarjajo, da se podatki nenehno posodabljajo, saj se ljudje še vedno sproti odločajo, da bi se cepili.