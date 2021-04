Štajerka želela vstopiti v Ikeo, pa so ji to preprečili: tam niso vsi dobrodošli

Na družbenem omrežju Twitter je Mariborčanka zapisala, da so ji v ljubljanski Ikei preprečili vstop z njenim psom, čeprav ga je nosila v naročju. »Mi iz Maribora, ki smo v avstrijski Ikei dobrodošli s psi, to težko razumemo,« je svoje ogorčenje delila s spletnimi prijatelji. Dodala je, da so ji prodajalci pokazali tudi nalepko na vratih s prečrtanim psom.V Ikei so nam potrdili, da v njihovi ljubljanski trgovini domačim ljubljenčkom ne omogočajo vstopa, kljub temu, da vedo, da imajo njihove stranke rade živali. Kot pravijo, imajo v svoji ponudbi tudi izdelke za pse in mačke, a je »naša prva prioriteta zagotoviti, da se vse naše stranke med nakupovanjem počutijo varne ter da je njihova nakupovalna izkušnja enako prijetna,« so sporočili.Na vprašanje, ali drži, da imajo psi prepovedan vstop le v Ljubljani, medtem ko v avstrijski trgovini ne, so zapisali, da takšno pravilo velja za vse njihove trgovine v regiji - v Beogradu, Zagrebu in Bukarešti -, medtem ko nam za Italijo in Avstrijo ne morejo pojasniti, saj da nista del njihove regije Jugovzhodne Evrope. A sodeč po odzivih Slovencev, ti lahko svojimi štirinožnimi kosmatinci brez ovir vstopajo v italijanske in avstrijske trgovine švedskega pohištvenega trgovca.